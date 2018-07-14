新店收容人獻手藝　手作鳳黃酥捐育幼院

法務部矯正署新店戒治所中式麵食班學員製作鳳黃酥，捐贈給忠義育幼院與伯大尼兒少家園，提供院內孩童及少年們享用。（葉書宏翻攝）

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法務部矯正署新店戒治所中式麵食班學員製作鳳黃酥，捐贈給忠義育幼院與伯大尼兒少家園，提供院內孩童及少年們享用。（葉書宏翻攝）
法務部矯正署新店戒治所中式麵食班學員製作鳳黃酥，捐贈給忠義育幼院與伯大尼兒少家園，提供院內孩童及少年們享用。（葉書宏翻攝）

法務部矯正署新店戒治所為培訓收容人一技之長，特成立中式麵食班並聘請老師李品慧從旁教導。在李老師悉心教導下，參訓收容人於每期課程中均能習得製作各類中式麵食餐點。

學員們所製作的餐點除提供來賓參訪時品嘗，作為推廣技能訓練使用外，該所特特地將學員精心製作的技訓成品「鳳黃酥」，捐贈給忠義育幼院與伯大尼兒少家園，提供院內孩童及少年們享用，讓高牆內的愛無遠弗屆，並希望透過物質傳遞，教導收容人學習付出，善盡社會責任。

學員阿萬（化名）表示，進入監所已經好幾年，無法陪伴在自己小孩身邊成長，是他一輩子的遺憾，感謝所方提供這樣的機會能夠幫助這些清寒弱勢孩童，感覺特別有意義，希望未來出所後能夠持續行善來彌補過往不是以及修復親情關係。不過，至少今天晚上他可以很欣慰地寫信給孩子說：爸爸真的不一樣了！

新店戒治所輔導科溫科長亦認為：「新店戒治所除了自行車維修班固定與新店清潔隊合作，將廢棄腳踏車交由戒治所收容人當訓練教材，維修成果回饋給社會弱勢兒童外，此次則是由中式麵食班製作鳳黃酥給育幼院孩童們，藉由這些活動讓收容人從中了解施比受更有福，鼓勵各技訓班學員們透過不一樣的方式行善，不遺餘力地積極投入社會公益，從『心』端正，散播愛心。」

(中時 )

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