2018年07月14日 04:44 中時電子報 陳舒秦

美國商業雜誌富比士報導,集真人秀明星、模特兒、企業家、名媛與網紅等多重身分於一身的凱莉珍娜(Kylie Jenner)可望打破臉書執行長祖克伯的紀錄,成為美國最年輕的「白手起家」億萬富豪。

凱莉珍娜出身美國的名媛世家,父親是前奧運金牌運動員,現已變性改名為凱特琳珍娜,姊姊是超模坎達兒珍娜,另外一名同母異父的姊姊就是「豐臀金」金卡達珊。2007年參加家族真人秀「與卡黛珊同行」(Keeping Up with the Kardashians)出道後走紅,今年2月,20歲的她與黑人饒舌歌手崔維斯史考特生下一女 ,凱莉的母親也是女星克莉絲珍娜ㄩㄝ

在美國青少年間人氣高漲,曾用短短一句唱衰推文就讓Snapchat市值狂瀉17億美元,而被她推薦的商品則是保證大賣;2015年珍娜開辦自己的化妝品公司「 Kylie Cosmetic」,現在市值估算已近8億美元。加上參與許多電視節目和與各大品牌合作的廣告收入,讓她的身價粗估達到9億美元。

距離10億美元的億萬富豪大關只剩一點點,打破臉書執行長祖克伯23歲達標的記錄可說是輕而易舉。

(中時電子報)