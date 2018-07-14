週末高溫36度 午後短暫雨！關島熱低壓恐成颱

2018年07月14日 05:23 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

週末出遊去！日頭赤炎炎！今（14日）大致說來台灣各地為多雲到晴天氣，氣象局已針對台北、新北、高雄、屏東發布36度高溫警示！另午後西半部地區有局部短暫雷陣雨。此外，關島有一個熱帶性低氣壓形成，不排除未來有機會發展為颱風。

氣象局已針對台北、新北、高雄、屏東發布36度高溫警示！（圖取自氣象局網頁）

今日至明晨南方雲系北移，台灣東南部地區及恆春半島有陣雨，並有局部大雨發生的機率；東部、東北部、金門、馬祖地區及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲到晴，午後西半部地區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，今日上午各地天氣悶熱，西半部高溫上看36度，東部高溫上看32度，紫外線指數為過量甚至危險級，外出需做好防曬工作。

另今、明兩天北部及東北部沿海空曠地區將有8至9級強陣風，西南部及恆春半島沿海空曠地區亦有較強陣風；金門及澎湖地區並有長浪發生的機率，黃海南部有局部霧，請注意。

在關島西北方海面有一熱低壓形成，未來不排除有機會形成颱風。（圖取自氣象局網頁）

值得注意的是，在關島西北方海面有一熱低壓形成，未來不排除有機會形成颱風。有氣象專家指出，西北太平洋的颱風季開始進入了活躍期，甚至要小心一週一颱接力。

至於民眾關心的空氣品質，今日北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區、金門及澎湖為「普通」等級，宜蘭、花東空品區及馬祖為「良好」等級。

(中時電子報)