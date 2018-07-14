7／14三大報頭條要聞

2018年07月14日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●第4度連習會13日上午在北京人民大會堂舉行，中共總書記習近平針對當前台海局勢提出4個「堅定不移」（新習四條），包括堅持九二共識、反對台獨；擴大深化兩岸交流合作；為兩岸同胞謀福祉；團結兩岸同胞共同致力民族復興等。連戰在閉門會談中也提出4點意見，其中包括提出兩岸「求一中原則之同，存一中涵義之異」。

●林書豪的NBA之路再傳重大變數！去年才由台灣富豪蔡崇信收購的布魯克林籃網，13日突然宣布，把旗下林書豪交易到亞特蘭大老鷹，這是他在NBA生涯8年內所效力的第7隊，目前還須等待老鷹是否交易上季主控薛洛德，才能確認豪哥未來在老鷹的定位或角色。

●民進黨全代會周日登場，黨代表許瀚升今年提案，授權中執會根據蔡英文總統「維持現狀」論述，在今年2018年提出民進黨新黨綱，取代「正常國家決議文」；他強調，蔡總統廣獲國內外多數支持的「維持現狀」論述，顯然是民進黨得以雙重勝選的關鍵因素。為了呼應主流民意，民進黨實有必要與時俱進。

●交通部長賀陳旦即將卸任，交通部昨為他舉行歡送茶會，即使在工作最後一天，他仍捍衛自己的理念，表示在未完成的工作裡，連續假期夜間國道不收費，沒有讓社會接納這是件錯誤的事情，是他最大的遺憾。

◎旺報

●第四度連習會13日上午在北京人民大會堂舉行，中共總書記習近平致詞強調，只要矯正歷史座標，牢牢把握舵盤，兩岸和平發展、和平統一的歷史航船，一定會駛向勝利彼岸；連戰辦公室會後新聞稿表示，連戰在閉門會談中提出4點意見，其中包括提出兩岸「求一中原則之同，存一中涵義之異」。新華社通稿指，習針對當前台海局勢提出四個「堅定不移」（新習四條），包括堅持九二共識、反對台獨；擴大深化兩岸交流合作；為兩岸同胞謀福祉；團結兩岸同胞共同致力民族復興等。

●對於四度「連習會」，中共總書記習近平稱「大道之行、人心所向，勢不可擋」，陸委會發言人邱垂正回應，兩岸關係形勢複雜，雙方均有責任穩定情勢，中國大陸須認清現實，透過溝通化解分歧，這才是「人心所向」。13日晚間陸委會新聞稿則向對岸喊話，認為兩岸和平與溝通是大勢所趨，希望大陸「應承擔歷史責任」，並盼望「兩岸應致力透過不設前提的溝通化解分歧」。

●大陸央視於13日發布了「解放軍兩棲裝甲戰鬥群在東南沿海演習」的相關視頻內容。報導指出，南部戰區第74集團軍某合成旅通過構設逼真戰場環境，重點對兩棲裝甲戰鬥群海上射擊、特殊情況處置等課目展開檢驗性研練。這已是大陸官方自5月以來，第三次公開第74集團軍對台作戰演練相關情況。

●中美貿易戰升溫，促使中國與非美國家的經貿往來更加緊密。根據彭博13日引述歐盟官員的話指出，中歐兩方未來或將成立工作小組，以深化多邊貿易體制改革方面的合作。事實上，在此之前，中國已經開始加大與德國、印度、俄羅斯等國展開農業、金融及製造業的合作，分析人士旨出，隨著美國對中國發動關稅壁壘的力道不斷升級，中國在國際間擴大「朋友圈」的動作也越來越大。

◎工商時報

●台股昨（13）日指數強漲逾百點收復10,800點大關，法人指出，大盤呈現量縮價漲格局，短線高檔盤整機率較大，選股建議以業績成長、成交放量、均線翻多，兼具「底氣足」、「人氣足」、「彈力足」三利多，包括麗豐-KY、嘉澤、邦特等14檔三足鼎立股，股價續航力強。

●蘋果13日發布新聞，宣布號召蘋果供應鏈成立中國清潔能源基金（China Clean Energy Fund），確定注資的廠商包含10家蘋果供應鏈，預計未來4年將投入近3億美元，在中國大陸發展綠色能源，總發電量上看1GW。

●中美經貿關係緊繃之際，美方釋出與中方重啟談判的訊息。美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）昨（13）日表示，中美兩國可能重啟貿易談判，「但前提是中國政府願意做出重大調整」。

●美中貿易戰利空趨緩，股王大立光昨（13）日領軍蘋概股群起向前衝，台股開高走高，終場大漲126.16點以10,864.54點作收，一舉突破月線及季線，距離半年線10,873點僅一步之遙，另周線也同步大漲255.97點。日盛投顧總經理李秀利指出，台股出現報復性反彈，「紅色星期五」逆轉年線失守危機，下周攻克半年線在望。

(中時電子報)