手塚治虫畫台灣！「半人半狗」醫生囚禁在玉山

2018年07月14日 07:30 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

動漫迷照過來！手塚治虫展來台灣了，選在24小時不打烊的誠品敦南店熱鬧展開！有放大200倍的原子小金剛、怪醫黑傑克等六部巨型經典作品成列其中！連手塚治虫長子手塚真也盛讚這個展父親看到一定很高興！殊不知，漫畫之神和台灣的淵源可不只有展覽！手塚治虫在1970年創作的《桐人傳奇》就曾描繪過台灣，主角是個受生化感染成為「半人半狗」的醫生，在台灣竟成馬戲團雜耍，還被囚禁於玉山。

全球唯一24小時「手塚治虫書店」今天起至09.02在誠品敦南店登場，漫畫之神手塚治虫和原子小金剛在敦南一樓向大家打招呼。（誠品提供）

●奠定日本動漫大國 「漫畫之神」只有他

手塚治虫成名甚早，年僅17歲即正式出道。在醫學院念書的同時，也不間斷的創作漫畫，並以嶄新的漫畫技巧創作《新寶島》，奠定了現今日本漫畫的型態。手塚製作出日本第一部電視動畫，甚至開創漫畫助手制度，他提攜過石之森章太郎、藤子不二雄、赤塚不二夫與松本零士等多位大師級人物，影響日本二次元產業深遠，因而被尊稱為「漫畫之神」。

誠品敦南「手塚治虫書店」。（誠品提供）

或許大家所熟悉的是手塚治虫的《怪醫黑傑克》、《原子小金剛》、《緞帶騎士》等作品！然其實手塚龐大的創作內容，橫跨科幻、偵探、歷史、傳說、怪奇、文學、醫學、宗教與哲學等，除童趣溫馨，也有部分成人作！

手塚治虫在42歲（1970年）的成人醫療漫畫作品《桐人傳奇》就曾描述過40多年前的台灣！

●手塚治虫畫台灣！「半人半狗」醫師看人性

手塚治虫在42歲（1970年）的成人醫療漫畫作品《桐人傳奇》就曾描述過40多年前的台灣！青年醫生小山內桐人因醫治怪病而變成半「半人半狗」，而展開一連串顛沛流離的人生，遭受恩師陷害、被黑道囚禁賣到台灣，在台灣成為馬戲團的雜耍表演，還曾被當時原住民當成惡靈囚禁於台灣最高峰－玉山。

《我是漫畫家：「漫畫之神」手塚治虫唯一親筆自傳》附贈雙面書衣海報。（誠品提供）

這部至今有48年的作品，即使在如今醫療科技進步的閱讀仍讓人讚嘆不已！科技始終是來自於人性嗎？如人性已被慾望、貪婪所佔據，醫療科技的運用背後有可能是金錢爭奪、甚至意識形態。主角是和手塚治虫原先職業一樣的醫師，有超群醫技的他有面對「白色巨塔」權力鬥爭讓他無法一展長才，然面對曲折人生，他選擇勇敢面對，相信人性本善。沒有Happy Ending的結局，手塚大師敏銳地揭露現代社會的病灶、預示未來科技與人性的衝突。

誠品書店邀請手塚治虫長子、動畫電影導演手塚眞親自來台開展，並參與系列講座，非常難得。（誠品提供）

●24小時「手塚治虫書店」一覽大師創作歷程

今年適逢「日本漫畫之神」手塚治虫誕生90週年，全球唯一24小時「手塚治虫書店」即日起將在誠品敦南店登場！

手塚治虫參展商品。（誠品提供）

在近50年的漫畫家生涯裡，手塚累積15萬張原稿、700多部作品：《森林大帝》、《原子小金剛》享譽國際，更有堪稱少女漫畫始祖的《緞帶騎士》。而經歷過二戰期間的大阪大轟炸，讓他深刻體悟戰爭的殘酷，加上多年學醫，窮盡一生都在探討「對生命的尊重」，貫穿所有創作主題。像是《怪醫黑傑克》體現人性，也在生命哲理鉅作《火之鳥》中，將人文精神的關懷與熱情展露無遺。

誠品書店邀請手塚治虫長子、動畫電影導演手塚眞親自來台開展，並參與系列講座，非常難得。（誠品提供）

敦南誠品此次推出的「手塚治虫書店」中有放大200倍的原子小金剛、怪醫黑傑克等六部巨型經典作品，即日起在敦南書店二樓登場，邀請讀者進入誠品獨家的「手塚治虫書店」，一覽日本漫畫之神手塚治虫生誕90週年紀念的精彩：三種尺寸的漫畫陳列及全球獨家特色商品、近200張手塚漫畫作品分鏡圖令人嘆為觀止，也有許多特色商品，拍照打卡收藏都讓人驚喜不已！

「手塚治虫書店」網羅逾百樣限定及獨家商品，其中以台灣首賣、用雷射光一照即可看到內部構造的「小金剛設計圖」最為稀有，誠品獨家200份值得珍藏。（誠品提供）

現在、明天、後天！漫畫都持續「分裂」、「繁殖」逐步改變形貌！手塚治虫也能成為醫師，懸壺濟世拯救許多人生命，然他的一個決定，讓他成為漫畫先驅，也誠如大師所言，「差點世界就會變成超級無聊」，至今他所留下的漫畫仍感動人心，成為「經典中的經典」！

誠品敦南「手塚治虫書店」。（誠品提供）

今夏就來「手塚治虫書店」看展吧！除拍照打卡外，也希望大師的粉絲能再次閱讀這些經典之作！看看他筆下的台灣，從閱讀之中，領略大師在作品中蘊含深層「對人類的愛」！

「手塚治虫90週年紀念展」與會貴賓，由左至右：策展人誠品書店資深經理林萱穎、誠品書店副總經理林婉如、株式會社手塚製作董事手塚眞、大日本印刷株式会社本部長櫻井康彦、東販出版總經理齋木祥行、台灣大日本印刷株式会社業務經理林蓓貞。（誠品提供）

《漫畫之神─手塚治虫》展

展期：7/13-9/2、全天開放

地點：誠品敦南店；衛星展於誠品R79、台中園道店、高雄遠百店同步致敬

(中時電子報)