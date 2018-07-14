會連戰談話未直接批蔡政府 前綠黨官：習近平對小英仍有期待

中共中央總書記習近平在北京人民大會堂會見國民黨前主席連戰。(新華社)

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中時電子報
/綜合報導

第四次連習會13日上午在北京舉行。中共總書記習近平致詞時重申四個堅定不移，他並提到，完全理解台灣民眾的特殊心態，將尊重台灣民眾的社會制度和生活方式。民進黨前中國事務部副主任張百達指出，習近平的談話中沒有直接批評蔡政府，顯示對蔡英文仍有期待，是有助於兩岸情勢緩和的政治動作。

習近平指出，當前兩岸關係和平發展情勢嚴峻複雜，兩岸人民對此頗為憂慮，但他還是相信大道之行、民心所向、勢不可擋；只要把握座標，掌穩舵盤，兩岸和平統一的航船必能勝利到達彼岸。

中評社報導，民進黨前中國事務部副主任張百達指出，兩岸過去這段時間出現一些緊張乃至對抗逐步升溫，以及中美貿易摩擦與美國頻打台灣牌的背景下，習近平主動邀請連戰會晤，「這是傳來一個緩和的訊息」，應是希望兩岸關係能夠緩和下來，避免進一步升高對抗態勢。如果要升高對抗，此時就不會邀請連戰去。

張百達表示，習近平的談話基本上不僅是針對蔡英文，也包括台灣民眾。即使兩岸現在氣氛很不好，加上美國頻打台灣牌，日前美艦又航行台灣海峽等，但從習近平的全篇談話來看，主要還是強調兩岸和平發展政策路線沒有改變。

他表示，習近平這次沒有講到「六個任何」，但基本立場沒有改變，也不可能改變，只是表述上比較緩和。連戰則再度提出有關「雙方的法律及體制」等話語以及其所具有的政治意涵。事實上，蔡英文政府過去也多次提到有關「中華民國憲政體制」、「中華民國憲法」及「兩岸人民關係條例」等論述或基礎條件。他個人認為，用「九二共識」這四個字當做唯一的通關密語，似乎有點教條化，尤其在中國大陸改革開放40週年的今天，未免顯得不合時宜，而任憑兩岸關係和平發展被特定名詞所綁架，甚至引發不必要的衝突對抗，實在很不值得。

(中時電子報)

文章來源：中評網

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