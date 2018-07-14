孕妻動作慢被公車司機怒飆！丈夫怒討公道卻掀網友論戰

懷孕老婆動作罵被公車司機當場指責，孕妻老公氣炸到總站討公道，卻掀起網友正反兩面論戰。示意圖非當事人。(中時資料照)

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中時電子報
/綜合報導

新北市一名男網友在臉書《爆料公社》PO文，氣炸表示日前懷孕9月的妻子搭公車時，因為比較慢起身刷悠遊卡，被司機當場怒飆「耽誤我的時間，讓我等！」。男網友得知老婆「遭受委屈」，爆氣衝總站找公司理論，卻因此掀起網友正反面論戰。

這名網友表示，懷孕老婆在司機停好車時，才過去刷卡，因為行動不便耽誤到司機及乘客時間，引起司機不滿，孕妻不好意思地請他繼續開，沒想到司機真的關門開到下一站，孕妻在行駛的公車中，挺著大肚站了整整一站，而司機一路上一直碎念，讓孕婦覺得「不舒服」，2天後到婦產科檢查，發現有出血的情況，需要安胎。

事發後一個禮拜，原PO聽到老婆出門不敢搭公車，追問之下才知老婆受到「不友善對待」。10日到公車總站，要求調閱監視器瞭解情況，對方答應，卻遲遲沒有下文，3天後再找站長詢問，沒想到對方回應「沒有畫面」，原PO爆氣質疑總站「想吃案」，憤而拍下影片要網友「評評理」。影片中可見，原PO痛罵司機涉嫌歧視孕妻，懷疑公車公司不處理此事，與站長互嗆「叫警察」。

貼文一出引發網友論戰，有人質疑發文者「世界不是為你們夫妻而活，雖然司機也有不對，但請認清自己的本份」、「如果版主老婆不適，還是改交通工具…」、「老婆懷孕9個月，當老公的居然讓老婆自己去搭車，不用負一點責任嗎」、「花點錢讓老婆坐計程車很困難嗎」、「他若有不對，可以讓他出面道歉與悔改，但有必要扯到為此事讓他失業嗎？」

另一派網友則認為應體諒孕婦「我也不懂到底為什麼懷孕就不能坐公車」、

「 明明公車有問題，一堆檢討孕婦是怎樣？」、「司機的老婆不會有懷孕的一天嗎，還是司機本人永遠都不會老。看不起孕婦老人…憑什麼」、「傻眼，一堆人檢討被害人，難道懷孕就不能坐公車嗎？」

(中時電子報)

懷孕老婆動作罵被公車司機當場指責，孕妻老公氣炸到總站討公道，卻掀起網友正反兩面論戰。(翻攝爆料公社)
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