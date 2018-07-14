Yotaka是父親日本名 Kolas曾說「光復」是痛苦開始

2018年07月14日 08:33 中時電子報 邱文秀

新任政院發言人谷辣斯‧尤達卡(Kolas Yotaka)堅持使用羅馬拼音才能完整發音她的名字，希望大家尊重適應引起議論。許多人發聲認為應該要尊重原住民文化，但Yotaka是Kolas父親的日本名，且臉書粉絲頁起底她曾在立院刪光「慶祝光復節」預算，並說光復節是「痛苦」的開始，「光復節有何意義值得慶祝？」網友也感到疑惑，原住民為何要延用日本名?

據《中央社》報導，即將接任行政院發言人的民進黨立委Kolas Yotaka曾任記者，媒體經驗豐富，兼任民進黨發言人也已8個月，被視為是能夠精準對外傳達行政院政策的人選。

Kolas Yotaka是阿美族人，取得東海大學社會學碩士學位後進入媒體，先後在公視、民視擔任記者，2005年原住民族電視台開台，一路從氣象主播、記者、採訪組長、主播、製作人至副理職位。也曾任桃園市政府原住民族行政局長，被視為是桃園市長鄭文燦的人馬。

Kolas Yotaka上任第一個願望是，堅持大家使用羅馬拼音才能完整發音她的名字，希望大家尊重適應。外界認為應該尊重原住民文化，但臉書粉絲頁「你這麼好騙，你家裡人知道嗎？」提出質疑，指Yotaka是Kolas父親的日本名，且她曾在立院稱光復節是另外一個痛苦的開始，刪掉慶祝光復節預算。

2016年時Kolas在質詢時指出，台灣省政府每年主要任務之一，是舉辦光復節紀念活動，但省政府早就沒有存在的必要，國家也毫無再舉行光復節的正當性，每年省政府編列200多萬預算「慶祝光復節」，她要問，「光復節有何意義值得慶祝？」Kolas表示，「光復」後帶給台灣原住民族新的災難，從光復開始，強迫改姓、講國語，還改良歌舞給漢人看，「一定要紀念剝奪我們一切的節日嗎？」、「實在己經夠了」

網友留言「日本姓幾乎都有漢字還堅持不用.......」、「本來想說是原住民的族名，應尊重其使用羅馬拼音.........結果是........=_=」、「結果日語還是一堆漢字」、「原住民還延用日本名」、「我比較好奇他的族人是皇民化運動的時候，就徹底把原住民姓氏名字給拋棄掉了嗎.......如果說爸爸小的時候剛好碰到皇民化運動，那也就算了，其他人呢? 都沒有人偷偷留嗎?」

註:阿美族命名常以紀念前人之名而名之，除了襲名外，也依出生時節命名，又因原是母系社會，在自己的名字後面連接父親名字或母親名字的都有。

(中時電子報)