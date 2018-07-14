中警高強度臨檢強力掃蕩不法犯罪 保護青少年

2018年07月14日 08:57 中時 陳世宗

警方出動2隻警犬協助緝毒任務，藉由靈敏的嗅覺，查緝新興毒品等違禁物。（陳世宗翻攝）

第六分局昨晚配合刑大、保大、少年隊、警犬隊等單位執行擴大臨檢！（陳世宗翻攝）

暑期青少年在外活動頻率升高，容易涉足不良場所，導致發生暴力、吸毒等偏差行為。台中市政府警察局第六分局分局長陳武康鑑於犯罪年齡層降低及青少年案件增加之趨勢，於執行107年「暑期保護青少年-青春專案」期間，加強規畫擴大臨檢勤務；針對青少年易聚集場所強力掃蕩，例如大型KTV、夜店等，防範少年學子誤入歧途，杜絕不法犯罪行為。

警方指出，第六分局昨日配合刑大、保大、少年隊、警犬隊等單位執行擴大臨檢，並出動2隻警犬協助緝毒任務，藉由靈敏的嗅覺，查緝新興毒品等違禁物。

第六分局警方為維護暑假期間青少年安全，展現拚治安的決心，防制少年涉毒及街頭暴力等案件發生，實施高強度的封閉式臨檢勤務作為，宣示警方貫徹保護青少年之決心，遏止犯罪集團向國家未來主人翁伸出魔爪。

分局長陳武康對執勤員警提示各項青少年保護措施，不僅加強清查青少年易逗留之娛樂場所，對於妨害身心健康場所，必將嚴厲查察取締。

警方並呼籲青少年朋友，於暑假期間應注意個人行為，切勿貪圖小利而淪為詐欺車手，或好奇施用毒品而觸法。第六分局對於青少年安全問題極為重視，盼能為其營造優質的成長環境，安心快樂度過美好的暑假。

(中時 )