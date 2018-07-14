未獲邀請 美軍爆：陸艦二度監視環太平洋軍演

2018年07月14日 08:58 中時電子報 李靖棠

據美國海軍協報（USNI）報導，正在舉行的環太平洋軍演（RIMPAC），今年度中國大陸未獲邀請參加，讓中美兩國一度產生口角。但美國太平洋艦隊（U.S. Pacific Fleet）卻在日前爆料，指出大陸解放軍派出815型電子偵察艦，接近夏威夷的經濟海域（EEZ）、對軍演進行監視的動作。

艦隊發言人、海軍上校查理布朗（Charlie Brown）表示，「我們希望，該軍艦會持續待在美國領海之外，並不會干擾或阻礙軍演的進行。海軍已做好萬全的預防措施，保護我們與盟國的機密資訊。大陸軍艦的出現，並不會影響軍演的過程。」

美國主辦、邀請眾多環太平洋地區的盟友集結夏威夷，舉行盛大的軍事演習。（圖/美國海軍）

被大陸稱為「海軍之眼」的815型電子偵察艦，是由中國船舶工業集團設計、滬東中華造船廠製造，滿載排水量達到6,000噸、最高速度可達20節，目前有5艘投入服役、1艘於去年下水試驗中。

目前大陸海軍擁有815型以及改進型815G兩款偵察船，從上世紀90年代末開始製造。首艘偵查船於1999年服役，名為「北極星」號、編號851，屬於東海艦隊；2010年推出的改良型，即815G，首艘命名為「天王星」號，目前服役於南海艦隊。

事實上，不僅美國海軍發現，參與軍演的智利和澳洲兩國，都有注意到這個情況。但這並非大陸海軍首次監視環太平洋軍演，同級的偵察艦在2014與2016年，都曾有監視軍演的案例發生。但美國海軍的態度相當一致，均以「捍衛公海自由航行權」與北京對抗。

(中時電子報)