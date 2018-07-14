青少年颱風夜躲車吸毒 員警強力打擊毒品

2018年07月14日 09:13 中時 陳世宗

暑期期間，莘莘學子享受假期與朋友出遊，警方加強宣導出遊時不要因為好奇嚐試來路不明的藥物。台中市政府警察局第六分局市政派出所於日前，正值「瑪莉亞」颱風來襲的夜晚，加強周邊防災巡邏，於西屯區市政南二路與惠中路口，發現1輛自小客車停在路邊，車輛引擎仍發動相當可疑。

警方指出，員警遂向前盤查，發現車內瀰漫濃濃愷他命味道，經駕駛王姓男子(87年次)同意搜索，在車內駕駛座底下發現K盤及K他命毒品殘餘粉末，王姓男子坦承吸食K他命毒品，全案依毒品危害防制條例移送。

警訊中王表示，他跟朋友到KTV唱完歌返家途中，想說颱風天夜晚下雨，路上人煙稀少，因此大膽的將車子停在路旁停車格內吸食K菸，沒想到颱風夜1輛發動中的汽車，反而引來巡邏員警盤查；王男不知經常查獲施用毒品處所，已列入警方加強臨檢盤查的區塊，王男被抓時直說很衰，颱風天竟然還遇到警察。

警方強調，暑假青春專案期間，為展現保護青少年決心及加強打擊取締不法行為，警方會加強實施臨檢盤查，也提醒新興毒品混入咖啡包或茶包內，或製成軟糖等型態，吸引好奇的青少年食用；呼籲年輕朋友別輕易接受來路不明藥物，勇敢地向毒品說不，青春原本多采多姿，勿讓毒品腐蝕青春的生命。

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(中時 )