藍寶堅尼富少 傳將坐輪椅出席工人告別式

2018年07月14日 09:01 中時電子報 張達智

心靈海集團富少游瀚甯飆藍寶堅尼跑車，在北市自強隧道內撞上工程車，造成2死3傷慘劇。迄今僅透過聲明書發聲、不見人影的游瀚甯，據傳今天（14日）下午將前往被他撞死的工人張松祥告別式，親自向張松祥家人致歉。

游翰甯的父母昨（13日）再度發聲明致歉，表示「對於逝者、傷者負起我們所有應負的責任，支持守護他們提出任何照護的需要」，據《三立新聞》報導，死亡工人張松祥今天將在台北第二殯儀館舉行告別式，游瀚甯將坐輪椅到場祭拜並向張松祥的家人致歉。

游翰甯父母13日聲明稿全文如下：

我們是游瀚甯的父母。我們要再一次致上我們對整個社會大眾、媒體朋友一份歉意；以及因為這個事件所帶給社會的動盪與不安，我們深深感到抱歉。我們仍然會繼續盡心盡力、做我們所能做的一切。最重要的，那就是讓傷者能夠盡快的在最好的照護中盡快康復；讓逝者能夠得到靈魂的安息，以及給予逝者家屬安慰與關懷，一起走過這巨大的悲痛。

我們知道這份悲痛與遺憾已無法挽回，我們會盡我們所有能做的沒有條件也沒有藉口的來彌補我們應該負的所有責任，包括財務上的補償以及精神上的撫慰。

對於這次不幸離開我們的逝者，我們希望他們的靈魂能夠得到安息，除了盡心照顧好他們的親人之外，我們更在乎的是逝者是否有人生未完成的遺願。在這些過程當中，有著許許多多感人的故事；透過這些故事幫助我們看到了悲痛背後送給我們愛的力量。

對於逝者張松祥先生，我們聽到了一段關於他的故事。松祥在生命低谷的時候，除了他的哥哥們與家人們的支持以外，教會也在這段期間給了他很多幫助，讓他度過人生中黑暗、困頓的階段。因此他有個心願，希望有天有能力去奉獻給教會與回饋他的哥哥。我們看到了一個心存感恩的靈魂。

而傷者俊權是如此的勇敢，每次我們的探望都反而受到他的安慰。他說：「沒有人想要發生這樣的事，現在好起來比較重要！」他還錄一段影片來鼓勵瀚甯，彼此互相打氣。俊權的媽媽，身為慈濟師姐的她不但不曾給予我們任何苛責，反而以同理心來安慰我們。看到俊權及媽媽在痛苦中還能保有樂觀與同理心，我們看到了那份慈悲。

當我們再次探望皓遠，他們不斷地在關心著其他的傷者以及逝者的家人的狀況這份同體悲憫的心令人感動，更不時看到他對父親流露出的孝心。父親眼中的皓遠，雖然年紀輕，但卻不對生活有所埋怨，用自己的力量與父親共體時艱，姊弟與父親彼此鼓勵面對人生挑戰，這份親情與愛如此的激勵我們。

對於如同我們自己女兒的映采，她的母親以及她的家人是如此的慈悲，他們在巨大悲痛中，總還是關懷著其他受苦的人。映采的母親及家人以慈悲和愛來面對一切，並與家屬們為這次事件的逝者、傷者，瀚甯來持咒回向。

看到這些，我們除了很深的愧疚外，更升起我們對生命巨大的愛與希望。

在不同的宗教信仰背後，我們看到逝者、傷者以及家屬們仍然保持著對愛、人性光輝信任的一面。我們除了感到慚愧與懺悔外，我們深深崇敬他們，因為他們讓我們看到的是災難背後台灣人那份善良的美！

身為肇事者的父母，我們除了再次再次的深深致歉，我們更要化悲痛為力量，以實際的行動來圓滿善後。請社會大眾朋友放心，我們的態度就是對於逝者、傷者負起我們所有應負的責任，支持守護他們提出任何照護的需要，我們將持續的守護，陪伴傷者早日康復、逝者家屬早日走出這段傷痛；為這一切付出我們該負起責任。期待用我們實際行為，透過這個事件來轉換成對我們所居住的美麗的島嶼，台灣，一份未來的力量。敬請社會大眾與媒體朋友們給予我們正能量的祝福。再次送上我們深深的感激以及我們的抱歉。

致歉人

瀚甯父母

(中時電子報)