頑童走失 認出媽媽電動車找到家

2018年07月14日 09:14 中時 甘嘉雯

男童認出媽媽的電動機車。（甘嘉雯翻攝）

桃園市龜山區4歲劉姓小頑童昨晚跟隨媽媽下樓丟垃圾走失，熱心民眾帶著迷童求助大埔派出所，警員蕭磬、實習生王依珊看見孩童非常害羞，說得出父母名卻不識字，到附近超商買麵包、優酪乳給孩童果腹，拉近距離，男童眼尖發現停路邊媽媽的電動機車，因而找到家。

王依珊是警察大學實習生(2017年三等特考)、2月入校，暑假期間至派出所實習， 13日21時許熱心民眾帶著孩童至大埔派出所，表示孩童跟媽媽一起丟垃圾，大家丟完離開只剩下孩童還在現場，怕在路上亂跑交給警方處理。

值班警員蕭磬、實習生王依珊臨危受命，初步詢問，怕生的孩童害羞不敢直視員警躲起來，王姓實習生心地善良知道小孩喜歡吃飲料，特地跑去超商買麵包、飲料遞給小男童，男童童言童語說「媽媽說不能喝飲料」，在場人詢問孩童優酪乳可不可，孩童點頭說可以，讓員警好氣又好笑。

員警拜託里長辦公室廣播尋找家長，約22時仍未見家長來，蕭員、王員當機立斷載孩童回到發現地，牽小手沿路慢慢走，果不其然，機靈的孩童先認出常常載他的電動自行車，再走到附近公寓直上五樓，其母親周女士(34歲、陸配)開門發現小孩在員警身邊大吃一驚。

員警告知發現經過，迷糊的周女大吃一驚以為稱以為丈夫跟以前一樣將小孩帶走，周女萬分感謝員警積極熱情讓兒子順利找到家。

(中時 )