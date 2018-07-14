台灣高教有三缺 成大校長蘇慧貞：造成世界排名下滑

2018年07月14日 09:21 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

未來10年國家轉型要用靠高教，政府有決心了沒？台灣的大學世界排名日漸下滑，已引起有識之士的憂心。成大校長蘇慧貞近日指出，台灣高教缺了三個東西，對人才認知強烈不足、高教投資貧乏，以及學校數過於龐大，成為台灣高教每下愈況的關鍵原因。

台灣的大學在世界排名表現，從英國「泰晤士報高等教育特刊」調查看出，不論在全球或亞洲排名，台灣頂標大學全都下滑了。以今年為例，台灣大學從24名跌至26名，清華大學從33跌至36名，台灣科技大學從41跌至42名，交通大學從39跌至48名，成功大學從47跌至58名，中國醫藥大學從67跌至72名。

中央社報導，成大校長蘇慧貞是國際重要科學期刊「自然」點名的10名東亞科學明星之一，在高教領域具有影響力。她說，各國重視高教都採取行動，例如馬來西亞、紐西蘭及澳洲這些在高教上大步進展的國家，高教都是政府的優先政策，所以領袖出訪時，會有主要大學校長同行，因為他們知道，未來10年要用高教換取國家轉型，而人才是得以永續的唯一活路。

蘇慧貞直言台灣有三大問題，一是全世界體認人才是唯一一條活路時，台灣對此認知不夠強烈、二是當全世界10年間大量投入資源，增強高教競爭力，台灣卻節節落後、第三也是最重要的是台灣大專院校太多，約160所大專院校稀釋了每所學校的分量。

(中時電子報)