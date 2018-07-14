台正式進入高齡社會！托老中心「可食地景」療癒人心

2018年07月14日 09:15 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

內政部今年宣告，台灣老年人口突破14% ，全國65歲以上老年人口占總人口比率在今年3月底達到14.05％，也就是說，7個人中就有1個是老人，台灣正式宣告邁入「高齡社會」！面對少子化，未來台灣恐是年長者居多，醫療健康該怎麼辦？

五股獅子頭公共托老中心的魚菜共生可食地景不只帶來綠意也帶來活力。（新北市景觀處提供）

公共托老中心結合可食地景「綠療癒」元素，長輩透過親自動手種菜，不僅提升長輩的戶外活動力，也喚起過去田野農耕回憶，接觸花草園藝，有助於活絡身心，可延緩老化與失智，在園圃中此起彼落的經驗交談，讓托老中心長輩間的人際關係更加融洽，也找到了另一種心靈上的實質寄託。

新北市政府自103年開始推廣可食地景，使綠地兼顧「美觀」與「種植可食植栽」的效益，多個公共托老中心亦響應此政策，於園區中透過「綠療癒」可食地景種植，營造能讓長輩感受種植的趣味與療癒的空間，貼心考量長輩彎腰不易或行動不便等身體機能退化的情形，特別利用架高的種菜箱及平坦無障礙的道路空間，讓長輩輕鬆享受種菜的樂趣。

新北市板橋區海山公共托老中心，利用園區空地與頂樓營造可食地景，在中心員工與長輩細心照顧下顯得綠意盎然；五股區獅子頭公共托老中心也打造木作休閒風格的魚菜共生可食地景，利用有鯉魚悠游的魚池肥份，種植水耕蔬菜與澆灌一旁的花草，讓這座庭園擁有無限生機。公托中心陳伯伯表示，年輕時種菜的回憶都回來了；林阿嬤也表示，與大家分享種菜的樂趣，一同澆花施肥，並互相通知該收成的瓜果，是他們每天一早最開心的事！

板橋海山公共托老中心主任林毓文表示，可食地景點燃了長輩種植的熱情，爺爺奶奶都十分享受種植與採收的喜悅，也讓長輩身心能得到舒展；五股獅子頭托老中心主任黃秀梅也表示，推動可食地景讓長輩更開朗了，澆花、採菜、摘瓜及聞香草等活動，讓長輩每天都過得很充實，大家也時常分享種植的心得與年輕時種菜的經驗，讓托老中心的氣氛更為熱絡。

在繁忙的都市中營造可食地景日益盛行，家中如果有長輩有興趣，也不妨在居家利用陽台或頂樓空間建造。此外，越來越多的民眾希望能有一片沉澱心靈的空間種植花草蔬果，歡迎有興趣的機關學校、社區發展協會、公寓大廈或社區管理委員會、里辦公處及綠美化相關人民團體向景觀處謝小姐洽詢。

(中時電子報)