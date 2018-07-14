想像力跨越時空！台7位作家創作補助秀能量

2018年07月14日 09:25 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

好的作品值得被更多人看見，讓世界看到台灣出版的豐沛能量！文化部7月13日於齊東詩舍舉辦「青春起步‧出版給力──青年創作成果媒合及發表會」，邀請7位接受青年創作補助的作家林孟寰、邱常婷、邱致清、唐澄暐、施佑融、洪明道、沙力浪（漢名：趙聰義），搶先發表最新作品，並廣邀國內文學相關出版社參與，以促成作品進入出版市場之機會，計有20家出版社出席。現場並邀請到「聲音廣播劇團」聲優阿默朗讀作家作品，讓與會者從聲音交融文字之中，雙重感受青年創作能量。

為培育國內文學創作新秀、提升臺灣原創能量，文化部自106年推出「青年創作及培力新秀創作補助」，期待將青年世代推上創作生涯的第一哩路，為文壇注入活水。106-107年共補助44件青年創作計畫，創作題材涵括懸疑推理、家族史、平埔族歷史、青少年成長、社會紀實報導、魔幻寫實等，本次發表會邀請已完成創作的7位青年作家分享新作關懷、理念及書寫經驗，希望能將植基於生命經驗的優秀作品推薦給出版社，加速創作轉化為市場產品的過程。

曾以電視劇《通靈少女》入圍電視金鐘獎迷你劇集類最佳編劇的林孟寰，本次帶來最新科幻類型舞台劇本創作《地球自衛隊》，此科幻辦公室喜劇，嘗試在荒誕笑鬧間，提出許多關於人類與人性的提問，並已於今年高雄春天藝術節演出。曾以〈山鬼〉獲選聯合文學小說新人獎的邱常婷，則帶著獨特的邏輯與節奏，在最新創作長篇小說《新神》，創造充滿魔法的新世界。

物質世界裡是一位「必須聽老闆話的上班族」邱致清，這次找來一位約聘「城隍爺」，最新創作長篇小說《兼差城隍爺》，以詼諧、滑稽的故事，翻新民間信仰的意義。

另外，以怪獸書寫起家，沉迷於怪獸世界並完成台灣第一部怪獸紀錄片的唐澄暐，這次關注的眼光瞄準「蔣公銅像」，最新創作長篇小說《蔣公銅像的復仇》，臺灣人要如何對抗潛伏在銅像內的怪物？另曾以《美麗島風雲》入選文化部優良電影劇本獎的新生代編劇施佑融，帶領讀者進入一個屬於台灣本土的奇幻探險故事《天地任務》，這部系列長篇小說融合了偵探冒險與江湖傳說，帶給大眾全新的閱讀體驗。

去年甫獲台南文學獎小說首獎的洪明道，最新創作短篇小說集《等路》，以臺語文、華文混用的方式呈現臺灣社會語言混用的現象，探討人在失去母語後的困境，為了獲得資本、階級向上流動的掙扎與犧牲。布農族作家沙力浪（漢名：趙聰義），追循著拓拔斯‧塔瑪匹瑪、霍斯陸曼‧伐伐前輩作家的腳步，最新創作詩集《布農族的山林與歲月》，描寫布農族在山林的生活故事與工作歲月。

7位青年創作者，5部小說、1部舞台劇本、1部詩集，他們發揮想像力，跨越時空的限制，以筆墨在紙頁上撒字成篇，以書寫的技藝，構築一個情感與記憶滋生的文學疆域。接著輪到出版編輯們，絞盡腦汁為每一篇故事發想提案，輔以細密的手工編織，期待將這些刻畫人心的精采作品，引介到讀者面前。本次現場備有7位創作者作品精華試讀本，會後亦可向文化部索取試讀本PDF檔。青年創作正要起步，出版編輯們將成為助力，共同為臺灣文學書寫展開新的扉頁。

(中時電子報)