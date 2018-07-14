第12位美國總統 長壽英女王於溫莎堡接見川普夫婦

2018年07月14日 09:38 中時電子報 李靖棠

據美國《新聞週刊》（Newsweek）報導，美國總統川普（Donald Trump）與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump），於台北時間昨晚前往溫莎堡（Windsor）晉見英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II），女王與川普共同校閱皇家禁衛軍。身穿水藍色套裝的女王，並未如外界猜想般，有哈利（Prince Harry）或梅根（Meghan Markle）陪同，而是自行接見她任內第13位美國總統的訪問。而首度與女王見面的梅蘭妮亞，昨日則以一襲象牙白的套裝亮相。

從伊莉莎白二世於1952年登基起算，至今已有66年的時間，而同時美國前前後後已更換了13名總統，包含杜魯門（Harry Truman）、五星上將艾森豪（Dwight David Eisenhower）和甘迺迪（John F. Kennedy）等。這13人中，除詹森（Lyndon Johnson）外，女王和其他12名總統都曾面對面會談過，前總統歐巴馬（Barack Obama）更曾3度會晤女王。

美國總統川普（圖左）與夫人梅蘭妮亞（圖中央）前往溫莎堡，一同晉見英女王伊莉莎白二世（圖右）。（圖/路透社）

美國前總統甘迺迪（圖右）與夫人賈桂琳（圖左後）於1961年出訪英國，得到女王伊莉莎白二世（圖中央）的國宴招待。（圖/美聯社）

高齡92歲的女王伊莉莎白二世，是英王喬治六世（King George VI）的掌上明珠，在父親於1952年去世後，接下聯合王國王位與大英聯邦元首的職務至今。與擁有希臘王室血統的愛丁堡公爵菲利普（Duke of Edinburgh, Prince Philip）相戀結縭70多年，兩人育有3子1女，包含查爾斯王儲（Prince Charles）、安妮公主（Princess Anne）、安德魯公爵（Prince Andrew）和愛德華伯爵（Prince Edward）。

英國女王伊莉莎白二世（圖左）和菲利普親王（圖右）造訪白宮，與艾森豪總統（圖左二）及其夫人會面。（圖/白宮圖書館）

英國女王伊莉莎白二世（圖左）與美國已故前總統福特（圖右）。（圖/白宮圖書館）

本應是長年盟友的英美兩國，近期似乎因為川普諸多「自私」的政策，造成雙方相互砲轟和不諒解，也差點讓這趟訪問之行就此破局。這也是繼小布希（George W. Bush）之後，又一位美國總統訪問英國時，遭到大批民眾抗議和反彈。昨日下午，在倫敦攝政公園（Regent's Park）內、高大的「半裸尿布川普」玩偶完成充氣，飄在倫敦市中心的天空，成為遊客和抗議群眾的「一大指標」。

(中時電子報)