蔡英文：民進黨很會處理經濟問題 兩年執政對得起台灣人

蔡英文在關懷中心內，向在場的官員表示自己對長照2.0的看法。（程炳璋攝）

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中時電子報
總統蔡英文到佳里，拜託鄉親支持黃偉哲選市長，得票達80、90％。

蔡英文13日先後到台南安南區、麻豆和佳里等地區，為候選人拉抬聲勢。她表示，政府2年多來做很多事情，對得起台灣人跟支持者。蔡英文並說，民進黨很會處理經濟，經濟越來越好。網友留言「很會拼經濟，只是錢都進到民進黨口袋。」、「本季最佳幹話」。

總統蔡英文13日下午到佳里區金唐殿揭匾，受到台南鄉親熱烈歡迎，她說，總統選舉在佳里得票72％是全國最高票的地方，很感恩鄉親支持，並感謝鄉親借她市長賴清德來當院長，也希望繼續支持黃偉哲選市長，讓他得票率，能達8、90％。

蔡英文表示，看到有民眾寫著加油和勇往直前的標語很感動，並指政府2年多來做很多事情，如年金改革好幾個總統要做都沒做，剛當選時我們最有本錢來做，選擇有本錢時做最困難的是，對台灣人有交代，而且年金改革已經完成，民眾也不用擔心年金破產。她強調「這兩年多政府做很多事情，我們對得起台灣人，對得起支持我們的人！」

她說，這兩年多的經濟，2016年接手政權，2015年底經濟成長率只有0.78，剛接的時候很多人說蔡英文要保1，2017年經濟成長到2.78，現在經濟成長率則已破3，經濟越來越好，失業是17年來最低的時候，政府這兩年都在打拚，以前「國民黨說民進黨不會處理經濟問題，我要跟大家說民進黨很會處理經濟問題，經濟越來越好。」

PTT網友留言「戈巴契夫頭髮最多」、「很會拼經濟，只是錢都進到民進黨口袋。」、「民進黨 很會處理自己黨內的經濟問題」、「海珊最不愛打仗」、「民進黨的經濟愈來愈好 大家都看的出來」、「又講幹話」、「空心菜：資進黨很會講幹話，幹話會越來越多」、「很會處理人民」、「沒有麵包吃，去吃蛋糕啊！」

(中時電子報)

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