NBA》又不務正業！柯瑞：我8歲就打高球了

柯瑞悠閒在果嶺上練習推桿。(美聯社)

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中時電子報

在美國世紀名人高球賽開打前夕，即將參賽的勇士明星後衛柯瑞接受《舊金山紀事報》訪問表示，他從8歲就開始打高球了，可惜當時他已經決定展開籃球生涯，「那可能連決定都算不上，在我記憶當中，我從2、3歲就愛上籃球了。」

「我還記得當時我投的是嬰兒專用的小籃框，但我從此愛上這個以跳躍為主的運動，」柯瑞說，「雖然我從8歲就接觸高球，更在12歲就可打滿18洞賽事，也愛上高球這項運動，可惜當時我的籃球生涯已經開始了。」

就算柯瑞在籃球事業取得偉大成就，卻從未忘記享受打小白球的樂趣，近年他也積極參加各式各樣的高球比賽，今年也跟卡特、羅瑞、雷艾倫等知名NBA球星，一同出席美國世紀名人高球賽，當然他的老爸戴爾也沒缺席。

「我想自己犯下的第一個錯誤，就是讓柯瑞那麼早就打高球，應該是8歲左右，」身為黃蜂傳奇球星的戴爾表示，「他很快就追上了我，甚至超越了我，因為他的手眼總是很協調，除了熱愛高球這項運動，更對比賽感覺很好。」

柯瑞也談到考辛斯加盟勇士的個人看法，「看看我們可以派上場的陣容，以及我們如何讓考辛斯融入勇士球風，大家都很清楚，這是很大的挑戰，他會替我們帶來不同元素，能讓我們裡應外合，我們有能力適應這一點。」

(中時電子報)

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