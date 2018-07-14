吳敦義與縣市長候選人合體造勢　高喊「民進黨不倒人民不會好」

國民黨主席吳敦義和22位縣市長候選人首次召開記者會合體造勢。(圖片取自中時電子報臉書)

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中時電子報
/整理報導、中時
國民黨14日舉行22縣市長參選人第一次合體造勢記者會，黨主席吳敦義（前中）與參選人手牽手高呼當選口號，展現團結的氣氛。（季志翔攝）

國民黨主席吳敦義和22位縣市長候選人首次召開記者會合體造勢，吳敦義在記者會上表示，請選民給中國國民黨機會，中國國民黨會在這次選戰中全力以赴，深入基層，贏得勝選。再造幸福美滿和繁榮和樂的台灣。

吳敦義在會上致詞時強調，總統蔡英文執政後，強調會維持現狀。然而，事實上卻是現狀已經改變，以前是「國民黨不好，台灣不會好」，現在都變成「民進黨不倒，台灣不會好」。在民進黨執政下，農產品價格崩盤，堆積如山；勞基法修法，蔡英文強調勞工是心裡最柔軟的一塊，但是卻是讓勞工失望；民進黨之前一再保證台灣不缺電，要用愛發電，現實卻是能源政策失衡，火力發電全開，現在經過高雄八五大樓都是濃霧瀰漫。民進黨強調十年不漲電價，現在卻是先漲一波電價，十月有可能再漲一波。蔡英文一直說要維持現狀，和平穩定，但現在是海基海協已陷入已讀不回，兩岸緊繃。

吳敦義表示現在是國民黨大反正時代，所以要結合全黨之力，團結一致，贏得人民支持，重返執政。請支持國民黨的縣市長候選人，讓國民黨再造幸福美滿、繁榮和樂的台灣。

(中時電子報)

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