姚文智發世足冠軍賽文 鄉民敲碗：冥燈壓哪一隊

2018年07月14日 10:43 中時電子報 邱文秀

民進黨台北市長參選人姚文智之前說「希望NBA塞爾提克隊得到東區總冠軍，就像我一樣！」結果塞爾提克已淘汰，世足賽姚文智透露自己從小就「喜歡巴西隊」，結果巴西隊也打包回家，被虧「賭海冥燈」。昨晚姚文智在臉書發文世界杯冠軍賽即將開踢，鄉民紛紛敲碗，要「冥燈」快點開示要選哪一隊?

姚文智五月在立法院附近的台南意麵小吃舉行記者會，宣布參選台北市長感言，特別打了綠色基調的領帶，媒體問他是否代表綠軍出征意思？他則笑稱，領帶是「希望塞爾提克隊得到東區總冠軍，就像我一樣！」但當時塞爾提克已遭淘汰，姚文智聽聞後一臉吃驚，隨後改口笑說，「東岸的綠衫軍輸了，台北的綠衫軍會贏」。

6月14日時姚文智再度在臉書發文「今晚世足賽開踢，辦公室同仁竟有塞爾提克隊陰影，一直阻止我談足球，但我從小就是喜歡巴西啊，巴西隊加油！#才一說完助理馬上去買運彩...」結果巴西隊也輸球打包回家，姚文智被虧是「賭海冥燈」。

姚文智昨晚再度於臉書發文，世界杯冠軍賽即將開踢。他表示，世界杯如火如荼進行中，趁著空閒時間，與幾個熱愛足球的小朋友以球會友。小小球員「停」、「控」、「盤」、「踢」的腳下功夫，讓我看到台灣足球的未來，一時技癢也秀了一招腳跟傳球，還好沒有漏氣。

他表示，雖然，台灣的足球排名創史上新高，來到全球121名，但，推廣足球發展仍有一大步路要走。他山之石可以攻錯，德國每年投入8億元的30年足球發展計畫，設立超過300個訓練中心，培養上萬名青年球員，終於收到成效，成為世界第一。隨著新任教育部長即將上任，在立院，我會要求體育署要有一套長期發展計畫，不能因政務官的更替就停止。在台北，未來回復中山足球場是最重要的目標，再從社區親子推廣，讓足球融入成為生活一部分，讓民眾直接喜歡足球，當然創造出更多踢球空間更是首要之務。

結果PTT鄉民留言「以為會開示支持哪一隊」、「怎麼沒開示一下」、「冥燈快表示支持誰啊！不然怎麼下注」、「所以冥燈冠軍賽壓誰? 」、「冥燈壓誰選相反的就對了」、「快點說哪隊會贏啊，翻身就靠這次」、「XD 沒講哪一隊 」、「快點說哪隊會贏啊，翻身就靠這次 」、「明燈哥又出現了 還不快點發功 」、「謠謠你支持誰 我下你對家」、「拜託你支持法國 」、「恭請大師開示世界盃預測結果」、「能不能買房就靠這次了 」、「等冥燈開示 」。

(中時電子報)