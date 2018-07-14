逾期欠款4百多億 空巴扣留6架海航A330客機

2018年07月14日 10:53 中時電子報 李靖棠

據路透社（Reuters）報導，近期似乎流年不順的大陸海南航空（HNA Group），繼董事長王健在出差法國南部，不慎意外身亡的意外後，近日又傳出，因為積欠空中巴士集團（Airbus）高達16億美元（約489億台幣）的尾款多月，導致空巴決定，將6架海航訂購的A330客機扣留不交付。

業內人士透露，空巴已給予很大的寬限期，一直到海航拖欠貨款達6個月後，才做出此一決定。據了解，這6架A330客機目前滯留於法國土魯斯（Toulouse）的基地內，已分別完成外觀塗裝，噴上海南、天津和首都3間航空的標誌，如今海航仍持續與空巴協商溝通中。

因為積欠485億客機貨款，海航遭空巴扣留6架A330客機。（圖/中新社）

海航集團於1993年創立，目前已是一家跨國航空集團，目前海航集團旗下，共擁有航旅、物流、資本、科技四大業務板塊，近十年一度在海外快速擴張版圖，包含買下希爾頓集團（Hilton）的大比例股份、澳洲/香港等多筆土地，成為當年海外爆買的企業之一。

但是近一兩年來，海航爆發內部債務危機，不斷拋售海內外資產變現，希望藉此解決資金短缺的問題。上月底還豪氣與中國商飛公司簽署戰略合作，計畫未來將逐步引進200架C919大型客機。如今傳出拖欠空巴客機貨款未付，也讓外界擔心，是否未來還有無法預期的隱憂，以及那豪氣的C919採購計畫，真的能如實進行嗎？都讓海航的困局，再次成為媒體關注的焦點。

(中時電子報)