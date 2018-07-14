NBA》爆簽詹皇內幕！魔術強生：像跟自己對話

2018年07月14日 11:01 中時電子報 黃及人

不少球迷都在猜測，到底今年自由市場開放前一晚，湖人總裁魔術強生去到「小皇帝」詹姆斯家中談了什麼，才讓詹皇決定跳槽湖人，魔術強生14日自爆，「詹皇就是籃球天才，有趣的是，我們對話之際，就像在跟自己說話一樣！」

「當涉及到籃球、冠軍DNA、正確打球方式與如何成為好隊友，我們有著太多相似之處，」魔術強生接受《USA TODAY》訪問表示，「那是一場關於籃球的對話，正如我對他說的，我們都想奪冠，他就是可以帶領我們做到的人。」

魔術強生當時跟詹姆斯討論了湖人當前陣容，也聽了詹姆斯分析湖人的優缺點，討論詹皇自己該如何融入球隊，更談到湖人總教練華頓，但讓魔術強生留下深刻印象的是，詹皇特別提到球隊高層要如何肩負起責任感的重要性。

「從湖人老闆珍妮巴斯到湖人教練團，從我與湖人總管瓦林卡到華頓，詹姆斯希望我們每個人都要扛下責任，他非常看重責任感、紀律性，以及怎樣能從正確的方式打球。」魔術強生說，看來詹皇確實相當認同湖人的管理階層。

「詹姆斯說他很清楚湖人正處重建階段，也很開心我和瓦林卡沒有操之過急，進而犯下一些錯誤，我告訴他，我們已經準備好3年計畫，」魔術強生說，「他更願意長期效力湖人，讓聯盟其他球員都知道，詹姆斯會一直待在這裡。」

「我準備了很多事前工作，包含詹姆斯在騎士、熱火打球時的影片，所以我明白他年輕時期怎麼打球，年紀大了之後怎麼打，甚至現在想怎樣打球。我做好自己的功課，所以我確定讓詹姆斯聽到他想聽的，也是我想呈現的。」

(中時電子報)