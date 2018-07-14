NBA》爆簽詹皇內幕！魔術強生：像跟自己對話

湖人總裁魔術強生自爆那一晚到底跟詹姆斯談了什麼。(美聯社)

友善列印
中時電子報

不少球迷都在猜測，到底今年自由市場開放前一晚，湖人總裁魔術強生去到「小皇帝」詹姆斯家中談了什麼，才讓詹皇決定跳槽湖人，魔術強生14日自爆，「詹皇就是籃球天才，有趣的是，我們對話之際，就像在跟自己說話一樣！」

「當涉及到籃球、冠軍DNA、正確打球方式與如何成為好隊友，我們有著太多相似之處，」魔術強生接受《USA TODAY》訪問表示，「那是一場關於籃球的對話，正如我對他說的，我們都想奪冠，他就是可以帶領我們做到的人。」

魔術強生當時跟詹姆斯討論了湖人當前陣容，也聽了詹姆斯分析湖人的優缺點，討論詹皇自己該如何融入球隊，更談到湖人總教練華頓，但讓魔術強生留下深刻印象的是，詹皇特別提到球隊高層要如何肩負起責任感的重要性。

「從湖人老闆珍妮巴斯到湖人教練團，從我與湖人總管瓦林卡到華頓，詹姆斯希望我們每個人都要扛下責任，他非常看重責任感、紀律性，以及怎樣能從正確的方式打球。」魔術強生說，看來詹皇確實相當認同湖人的管理階層。

「詹姆斯說他很清楚湖人正處重建階段，也很開心我和瓦林卡沒有操之過急，進而犯下一些錯誤，我告訴他，我們已經準備好3年計畫，」魔術強生說，「他更願意長期效力湖人，讓聯盟其他球員都知道，詹姆斯會一直待在這裡。」

「我準備了很多事前工作，包含詹姆斯在騎士、熱火打球時的影片，所以我明白他年輕時期怎麼打球，年紀大了之後怎麼打，甚至現在想怎樣打球。我做好自己的功課，所以我確定讓詹姆斯聽到他想聽的，也是我想呈現的。」

(中時電子報)

NBA》又不務正業！柯瑞：我8歲就…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。