竹縣府回訪美國姊妹市 送上彩繪義民神豬

2018年07月14日 12:58 中時 邱立雅

新竹縣長邱鏡淳（右三）致贈客家義民彩繪神豬給衛斯蒙市長Ronald J.Gunter（左三）。（邱立雅攝）

新竹縣政府團隊到芝加哥ABC 7電視台參訪，推廣衛斯蒙市美食節中的台灣美食。（邱立雅攝）

新竹縣政府去年跟美國伊利諾州衛斯蒙市簽訂姐妹市，隨後派出六家高中學生前往當地高中進行交流參訪，近日縣府團隊親自拜訪衛斯蒙市，讓兩地情誼增溫之外，更考察在地包括醫療、科技等等機構，盼帶回美國經驗，成為竹縣前進的動力。

「碰到老朋友了。」縣長邱鏡淳率縣府團隊拜會美國芝加哥衛斯蒙姊妹市，在市政府受到Ronald J.Gunter市長及所屬人員熱情接待。邱鏡淳表示，一下飛機就感受到衛斯蒙市的親切熱情，就像在自己家一樣，「一覺到天亮。」

去年六家高中派8名學生赴衛斯蒙市體驗當地生活，邱鏡淳表示此行讓學生們成功拓展國際視野，希望未來持續增加交換學生名額，甚至邀請衛斯蒙市的教師來竹市駐點教學，增加新竹縣的國際能見度。

今年3月衛斯蒙市府團隊來訪竹縣，帶回一隻可愛客家義民豬文創伴手禮，這回邱鏡淳親自拜訪衛斯蒙市，特別帶了一隻中型客家義民豬，與市長Ronald J. Gunter簽名在一邊畫有褒忠亭義民廟、客家桐花、中華民國國旗，另一邊是衛斯蒙市著名的噴泉、自由女神圖案的神豬上，希望兩個城市在文教、經貿、科技的交誼能長長久久、「豬」事大吉。

除了拜會衛斯蒙市之外，縣府團隊也參訪了阿貢國家實驗室、電腦廢棄物材料處理公司、芝加哥ABC 7電視台，並到國際獅子會總部拜會。另外也特別考察芝加哥攝護腺癌中心，該中心以精進的技術，讓攝護腺癌症患者有高達98％的治癒率，邱鏡淳也希望引進這項技術，提升竹縣在地醫療品質。

縣府團隊此行也到駐芝加哥台北經濟文化辦事處，會晤駐芝加哥辦事處處長黃鈞耀、副處長陳彥夆，及芝加哥華僑文教服務中心主任王偉讚。黃鈞耀肯定新竹縣透過教育文化交流，拓展國民外交、維持台美關係。

(中時 )