影》太隨便！川普任性 英女王好無奈

美國總統川普上任後與妻子梅蘭妮亞首度造訪英國，13日和女王共同校閱御林軍，可是卻走在女王前頭，把嬌小的女王擋個正著，圖為女王無奈地從川普背後探出頭來。（美聯社）

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中時電子報

就算會見高齡92歲，已接見過12位美國總統的英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II），72歲的美國總統川普還是不改大剌剌的本性。

據《每日郵報》（Daily Mail）和《華盛頓郵報》（Washington Post）14日報導，川普上任後與妻子梅蘭妮亞首度造訪英國，13日赴溫莎城堡（Windsor Castle）會見女王，讓向來高高在上，沒人敢僭越的女王大大開了眼界。

一開始川普就遲到了超過10分鐘，接著向女王致意時，他沒按照傳統，向她鞠躬，而是直接和她握手。

不過令女王訝異的事還在後頭，當他們校閱御林軍時，身材龐大的川普自顧自往前走，把身材嬌小的女王拋在後頭，完全將她遮蔽。女王雖然以手勢示意，要他往左移，但川普一時無法會意，卻突然硬生生地杵在原地不動，讓女王好無奈。

(中時電子報)

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