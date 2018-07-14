暑假期間改裝機車擾清夢 三峽警聯合環保局台七乙線取締

三峽警分局與新北市環保局人員13日深夜在台七乙線五寮段稽查違規改裝排氣管機車。（陳俊雄翻攝）

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三峽警分局13日晚間22時起會同環保局在台七乙線五寮段設置攔檢點實施聯合稽查，一個晚上就攔查86輛車，其中13輛機車使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格的排氣管並告發違規4件。

新北市政府自2017年5月起公告深夜10時到隔天早上6時，禁止使用未經「噪音審驗」或檢驗「合格排氣管」的車輛行駛在道路上，且為強化排氣管噪音「源頭管理」的管制措施，環保局已推動「防止噪音檢驗合格車輛改回原裝排氣管試辦計畫」，三峽警方配合該計畫之執行，於深夜22時至翌日6時加強攔檢蒐集改裝未經噪音審驗合格排氣管車輛事證後，再通報環保局依權責通知車輛所有人檢驗，倘違反上開公告者，由環保局依違反噪音管制法第23條規定告發，處新台幣3千元以上3萬元以下罰鍰，並可按次連續處罰。

有鑑於台七乙線暑假深夜常有青少年騎乘改裝機車呼嘯而過，擾人清夢，三峽警方13日深夜在五寮段與環保局設攔檢點稽查86輛機車，其中13輛機車使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格的排氣管並告發違規4件。

三峽警分局表示，將會同環保局及監理機關，持續規劃執行聯合稽查勤務，呼籲青少年勿騎乘不當改裝車輛，更不可併排競駛或一前一後爭速在道路上超速行車、蛇行、甩尾及闖紅燈等行為，如參與這些駕駛行為，警方除啟動快打機制實施優勢警力攔截圍捕，也會調閱沿線路口監視器並通知相關涉嫌人到案說明並偵辦究責，呼籲民眾切勿以身試法。

(中時 )

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