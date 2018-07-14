聚焦新南向政策 亞洲台商年會7月登場

2018年07月14日 11:35 中時 陳世宗

亞洲台灣商會年會第三度落腳台中！高達950位來自16個國家或地區的台商，將於7月15至17日在台中聚首，台中市政府特地邀請彰投苗三縣市及產官學研界代表一同參與，希望配合中央「新南向政策」，藉此活化台商與台中的交流管道，進而促進雙向投資、帶動中部地區經濟發展。

市府經濟發展局表示，為深化新南向、維繫台商交流平台，台中市長林佳龍前年親赴越南邀請台商會、副市長林陵三也在去年12月前往馬來西亞出席亞洲台商會理監事會議開幕典禮，兩次拜訪成功促成亞洲台商會第三度落腳台中。

此次年會共有來自印尼、越南、新加坡、菲律賓、泰國、馬來西亞、寮國、緬甸、汶萊、柬埔寨、日本、香港、澳門、東帝汶、孟加拉、關島等16個國家或地區，參加總人數高達950人，再創歷年與會人數新高。

年會期間，市府將把握機會與台商會攜手合作，進行城市行銷、花博推廣及招商引資；16日將由林市長演講專題「活躍經濟 花現台中」，與台商分享台中的人本、產業、永續和活力的城市內涵，並邀請在場嘉賓參與2018台中世界花卉博覽會。

經發局說明，新南向為國家重要政策，市府也積極進行招商引資，近年來先後率團參加2016新加坡國際食品展、2016國際木工機械與家具製造展、2017東京食品展、2017菲律賓綜合展，積極協助廠商拓展海外市場；另越南平陽省訪問團、新加坡SBF、馬來西亞華人總會、新加坡自動化協會及物流協會、馬來西亞IOI集團、日本宮崎縣等各國招商團陸續至台中市進行交流，市府也與印度台北協會合辦台中印度論壇、與印尼福爾摩沙技術中心簽訂人才培育合作備忘錄，而去年9月間辦理的「南亞商機日」更創造4,350萬美元商機，成果豐碩。

經發局指出，為讓在地企業了解新南向產業趨勢、文化差異及相關實戰經驗，今年市府特別與台商會合作，在17日舉辦「新南向新商機 台商實戰經驗分享會」，由亞洲台商會江文洲會長率領各國代表進行經驗分享並與在地企業交流。

市府經發局長呂曜志也將簡介台中市投資環境，促進雙向投資；年會閉幕後，將安排台商進行市政建設考察，讓台商感受台中在地建設成果與文化氣息。

(中時 )