每支8萬！ 俄推川普普丁限定鍍金3310手機

2018年07月14日 11:45 中時電子報 李靖棠

據俄羅斯衛星網（Sputnik）報導，美國總統川普（Donald Trump）和俄羅斯強人總統普丁（Vladimir Putin）的高峰會，即將於本月16日、在芬蘭首都赫爾辛基（Helsinki）登場，這次美俄領袖高峰會，也讓不少企業嗅到「週邊商機」。一家俄羅斯手機廠商Caviar，日前就推出一款鍍有24K黃金、專屬川普與普丁會議圖案的諾基亞3310手機（Nokia 3310），每支售價為2,760美元（約84,356台幣），頗具前蘇聯（USSR）風格的紀念手機，很快在網路引發熱議。

這家專門對手機進行「加工」的廠商Caviar，不僅將鍍金神機3310，命名為「和平製造者」（Peacemakers），更在官網的解說中提到，「我們希望川普與普丁的會面，能為美俄兩國創造歷史的新篇章和不一樣面貌的雙邊關係。」而且，這款手機也將以紀念禮物的身份，於高峰會上贈送給兩位元首。

去年於越南峴港APEC峰會，川普（圖右）與普丁（圖左）首次會面。（圖/美聯社）

有趣的是，除了這款鍍金3310外，高峰會紀念版同時也有iPhone X的選項，但售價高達4,160美元（約127,146台幣）；而Caviar之前也曾推出，鍍金改造的川普和普丁兩款紀念iPhoneX手機。但紀念手機的銷售量，是否能與川金會的紀念幣一樣暢銷，目前外界都處在觀察階段。

除了鍍金的3310外，川普普丁高峰會還有iPhone X版本可選。（圖/Caviar官網）

川普與普丁將於下週一（7/16）於赫爾新機會面。（圖/美聯社）

不過要提醒大家，雖然這款鍍金的紀念3310手機，官網有提供免運費送貨到家，但由於僅支援2G訊號（GSM 900/1800 MHz），恐怕買回台灣後，仍無法「正常使用」，只能成為收藏架上的一個美麗紀念品。

(中時電子報)