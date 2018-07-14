《翻爆旺寵物》最萌寵物駕到！你準備好被融化了嗎？

2018年07月14日 11:43 中時電子報 綜合報導

◎像楓葉的烏龜 招財療癒又吸睛

像楓葉的烏龜你看過嗎？在基隆經營餐廳的鄭老闆，對烏龜可說是情有獨鍾，近期他飼養了1隻稀奇的品種「楓葉龜」，楓葉龜乍看之下像極了秋天的楓葉，特殊的外觀讓人難以不注意到牠，老闆也說，養烏龜不只是為了招財，而是看了之後心情都得到了撫平，所以才特別鍾愛烏龜。

◎萌寵好料理 冰肉果凍暑氣全消

夏日來臨，氣溫屢創新高，對於毛小孩而言無疑是嚴酷考驗，飼主稍不小心毛小孩就容易中暑，新北市動保處呼籲，為了保障寵物的健康，瞭解中暑危險性及預防處置方法，也是飼主必修課題；另外，飼主也可以自製「冰肉果凍」提高毛小孩食慾。

◎領養代替購買 咕嚕為生活加分

陳姓民眾飼養貓咪「咕咕」、「嚕嚕」，起初原本只想養1隻貓咪的她，因為擔心「咕咕」寂寞，因此又領養「嚕嚕」，2隻從起初地盤意識重，後來成為好朋友，還會一起玩耍，也讓陳女相當開心。

◎愛狗一族！寵物取這名 有意思

牠叫「張高鐵」，「愛狗一族」張暟芯將牠視作親弟弟。她說所以會將狗狗取名「高鐵」，是因為牠在高鐵通車那年來到家中，當時牠才2個多月，轉眼間就快要12歲了，很慶幸牠還是頭好壯壯，體力不輸年輕狗狗，就連陌生人看到都還以為只是個位數年紀。

◎玉井長壽龜 龜殼凹陷顯神蹟

超過300年歷史的台南玉井北極殿主祀玄天上帝，歷年來香火鼎盛不絕，廟方在廟前中庭放養近100隻水生斑龜，其中有數隻烏龜龜殼呈現凹陷狀，讓民眾直呼是玄天上帝顯靈，也成為該廟知名特色。

◎柴犬當社長 咖啡店人氣強強滾

「哇～是柴柴欸！」高雄「喜八珈琲店」社長，開店3年來成地方夯店，不少人衝著柴犬社長「憨吉」而來，牠時而發「萌」趴在門口歡迎顧客，時而到2樓巡視店內營運狀況，表現相當稱職，但店家考量牠的身體健康狀況，會不定期請牠打卡上工，因此想看社長得碰碰運氣。

(中時電子報)