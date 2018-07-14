2018年07月14日 11:45 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

富二代吃喝嫖賭，敗完4億家產還賠掉友人8.5億元，淪為詐欺犯。(翻攝《網易》)

大陸杭州一名29歲富二代張小安(化名)，家財萬貫卻沉迷吃喝嫖賭，不僅敗光父親給的家產8000萬元人民幣(約台幣4億元)外加4棟房產，還向友人展示假帳，騙得1.7億元人民幣(約台幣8.5億元)，隨後將這筆鉅額賠光光，慘淪為詐欺犯。

據《網易》報導，張男父親是房地產高階主管，張父為了支持兒子創業，投資他8000萬元人民幣，還索性將4棟房產過戶在兒子名下。張男2015年與友人王男及韓男合夥做起二手超跑生意，張男負責開拓業務，王、韓二人則當起股東。豈料，張男超跑生意實際上是虧錢的，為了填補財務漏洞，他從自家掏出老本，每月給股東3%分紅，製造出公司賺錢假象。

王男及韓男因為一直拿到分紅，沒發現公司財務出現漏洞，王男繼續投資張男1.7億元人民幣，韓男則出借藍寶堅尼跑車，殊不知張男將車抵押給他人。張男所營造的「富人」假象，某天終於被拆穿， 2名友人發現投資的1.7億，被張敗在追求網紅、賭博、網遊等不正經事。更離譜的事，張男曾2個月內去了11次澳門，幾百萬人民幣瞬間化為烏有。

成為冤大頭的王男、韓男氣炸報警，張男律師出庭時表明「家裡賠不起，沒錢！」指出張男父親都快70歲了，現在賺錢能力也沒有了，本來想賺錢好好養老，現在連養老的錢也沒有。張男以非法佔有為目的，虛構事實騙得鉅款，被依詐騙最追究刑事責任，目前法庭審理該案中。

(中時電子報)