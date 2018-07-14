民進黨公布年改電視廣告 三位總統和「紅衣小女孩」同台

2018年07月14日 11:49 中時 曾薏蘋

民進黨今天公布「改革挺台灣 年金改革篇」CF（Commercial film），三位總統與「紅衣小女孩」同台；刻意剪接前總統陳水扁、馬英九當初對改革的談話，更把馬說「改革是今天不做，明天就會後悔」的畫面刻意放在包子店的電視播放，影射「誠實豆沙包」。準行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，豆沙包的意義，大家自己聯想。

民進黨接下來將有一系列「改革挺台灣」電視廣告，全代會前夕，率先登場的是年金改革篇。

廣告一開始，年輕人在傳統市場面攤用餐，旁白指出，「年金不改，馬上會破產」；年輕人邊吃邊抬頭看電視，看到攤子上的電視，正播著前總統陳水扁當年致詞時表示，「改革是痛苦的，改革是要付出代價。」

隨後畫面帶到，一位媽媽牽著小女孩，在包子店的電視上，剛好播出前總統馬英九致詞說，「改革是今天不做，明天就會後悔。」

電視畫面馬上又轉到，日前蔡英文總統說，「越是困難的改革，越要有承擔的勇氣，前人做不到的，我們繼續扛起責任。」聽完蔡總統一席話，這位媽媽露出微笑。廣告結尾，旁白說，「改革大家都說過，但只有我們，真正做得到的。」

民進黨發言人Kolas Yotaka表示，去年的9月24日，蔡英文主席在全代會上發表談話，強調「堅持改革，看好台灣」，經過將近十個月的時間，許多改革已取得重大的進展。明天民進黨舉行全代會。「前人做不到的，我們做到了。改革，就是挺下一代，改革，就是挺台灣」。

Kolas Yotaka說，「改革挺台灣」將以一系列的影片，向台灣人民報告改革的成果。這系列影片，是民進黨認為時間最急迫、對台灣最重要，也是對下一代最有利的改革。今天公布的第一支影片主題是這個月正式上路的「年金改革」影片，會在各大媒體播出。接下來，民進黨也會陸續推出其他系列影片。

Kolas Yotaka表示，年改議題時間跨度大，歷經兩任總統，影片運用縮時攝影表達時間流逝，主角是年輕上班族，關心改革的年輕人，在看著執政者的承諾，等待改革的成果，直到這次，民進黨終於完成改革，下一代的年輕人可以微笑。

Kolas Yotaka說，拍攝當天，正逢瑪莉亞颱風來襲，拍攝地點在充滿老台北氣息的萬華新富菜市場，出借場地的麵攤老闆娘並非民進黨支持者，但仍慷慨出借場地，這次影片中的小女孩，就是電影「紅衣小女孩」的童星林芷柔。

(中時 )