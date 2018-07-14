台南市立醫院30周年 歷任市長齊聚一堂

台南市立醫院30周年，促成歷屆台南市長齊聚，左起彰化秀傳醫療體系總裁黃明和、前台南市長施治明、張燦鍙、現任代理台南市長李孟諺，前台南市長林文雄夫人楊秀敏與市醫院長蔡良敏。（程炳璋攝）

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台南市立醫院是台灣第1家公辦民營醫院，14日在大億麗緻酒店慶祝創院30周年，歷任台南市長林文雄夫人、施治明、張燦鍙與現任代理市長李孟諺齊聚道賀，市醫承諾以社區醫療做為標竿願景，繼續為台南市民服務。

台南市立醫院在30年前由台南市政府出資興建，卻無力經營，當年台南市長林文雄轉而尋求民間企業接手，因當時地點荒涼，院前還有農戶養著雞鴨、羊群，企業不敢貿然進場，最後由彰化秀傳醫院體系總裁黃明和與市府合作，成為全台第1家公辦民營醫院。

市醫草創時期，全院規模僅醫護人員100多人，共100多張病床，經過30年的經營擴充，現有醫護人員擴大10倍，增至1300多人，病床500張，帶動東區發展，現在醫院附近已成繁榮街區。

台南市立醫院發展至今已成區域醫院，為台南市與北高雄的居民做醫療服務，創立公辦民營模式，後來其他縣市跟進模仿範例。

台南市立醫院14日找來歷任台南市長出席，包括林文雄夫人楊秀敏、施治明、張燦鍙與李孟諺接到場祝賀。歷任市長齊聚，大家低頭交換施政意見，與過去協助市醫成長的經驗。

李孟諺表示，自己從小到公立醫院的經驗，是斑駁牆壁與彌漫藥水味的空氣，環境不佳，現在的醫院設備大幅改善，醫療品質提升，也帶動醫院附近的區域發展，締造雙贏。

台南市立醫院院長蔡良敏表示，未來醫院將以社區醫療為標竿願景，加強與社區互動，配合長照政策成立照護中心，持續守護社區居民健康。

(中時 )

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