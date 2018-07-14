中部地區燒燙傷重建中心研討會 林依瑩盼資源更加速成長

2018年07月14日 12:53 中時 陳世宗

八仙樂園塵爆事件已屆滿3年，為協助傷者及家屬，台中市政府委託陽光社會福利基金會於104年開辦中部地區燒燙傷重建中心，3年來除追蹤台中、苗栗、南投、雲林、彰化等縣市共24名塵爆傷友，今年協助16人就業探索。副市長林依瑩今14日說，盼透過台中經驗讓燒燙傷服務資源更加速成長。

林依瑩表示，八仙塵爆事件引起社會各界對燒燙傷意外關注及政府、醫療、社福單位等專業資源投入，也凸顯中部地區缺乏燒燙傷資源的問題，市府第一時間協調醫療資源支援近20位外縣市傷患、關懷個案及家屬，但燒燙傷重建之路需要長期陪伴。

林依瑩說，台中市在市長林佳龍積極催生募款下，獲得各界響應，以捐款方式委託陽光社會福利基金會開辦「中部地區燒燙傷重建中心」，提供各類講座、心理支持團體等生活心理重建服務。

林依瑩感謝市民支持、陽光基金會團隊提供專業支援，以及傷友與家屬們信任，讓台中市燒燙傷生活重建服務從3年前展開，服務對象涵蓋台中、苗栗、南投、雲林、彰化等縣市；盼能成為燒燙傷個案在中部的另一個家，也透過台中經驗，讓燒燙傷服務資源更加速成長。

社會局表示，中部地區燒燙傷重建中心3年來除追蹤台中、苗栗、南投、雲林、彰化等縣市共24名八仙塵爆傷友，目前已擴大服務中部縣市傷友81人，共服務1萬1,680人次，並持續舉辦主題式團體、支持性方案、燒傷預防宣導等活動126場次，鼓勵傷友互相扶持。

今年度也透過創新方案，協助16位八仙傷友生涯探索，已至薰衣草森林、樂檸漢堡等企業，聆聽創辦人分享個人心路歷程，並與傷友交流，培養自信心及就業能力，盼落實「全人」、「全程」的重建服務。

(中時 )