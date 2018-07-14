中部地區燒燙傷重建中心研討會 林依瑩盼資源更加速成長

中部地區燒燙傷重建中心研討會，副市長林依瑩盼資源更加速成長！（陳世宗攝）

友善列印
中時

八仙樂園塵爆事件已屆滿3年，為協助傷者及家屬，台中市政府委託陽光社會福利基金會於104年開辦中部地區燒燙傷重建中心，3年來除追蹤台中、苗栗、南投、雲林、彰化等縣市共24名塵爆傷友，今年協助16人就業探索。副市長林依瑩今14日說，盼透過台中經驗讓燒燙傷服務資源更加速成長。

林依瑩表示，八仙塵爆事件引起社會各界對燒燙傷意外關注及政府、醫療、社福單位等專業資源投入，也凸顯中部地區缺乏燒燙傷資源的問題，市府第一時間協調醫療資源支援近20位外縣市傷患、關懷個案及家屬，但燒燙傷重建之路需要長期陪伴。

林依瑩說，台中市在市長林佳龍積極催生募款下，獲得各界響應，以捐款方式委託陽光社會福利基金會開辦「中部地區燒燙傷重建中心」，提供各類講座、心理支持團體等生活心理重建服務。

林依瑩感謝市民支持、陽光基金會團隊提供專業支援，以及傷友與家屬們信任，讓台中市燒燙傷生活重建服務從3年前展開，服務對象涵蓋台中、苗栗、南投、雲林、彰化等縣市；盼能成為燒燙傷個案在中部的另一個家，也透過台中經驗，讓燒燙傷服務資源更加速成長。

社會局表示，中部地區燒燙傷重建中心3年來除追蹤台中、苗栗、南投、雲林、彰化等縣市共24名八仙塵爆傷友，目前已擴大服務中部縣市傷友81人，共服務1萬1,680人次，並持續舉辦主題式團體、支持性方案、燒傷預防宣導等活動126場次，鼓勵傷友互相扶持。

今年度也透過創新方案，協助16位八仙傷友生涯探索，已至薰衣草森林、樂檸漢堡等企業，聆聽創辦人分享個人心路歷程，並與傷友交流，培養自信心及就業能力，盼落實「全人」、「全程」的重建服務。

(中時 )

台南市立醫院30周年 歷任市長齊… 清新茶香佐月餅 飯店月餅搶先上…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。