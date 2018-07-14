美味又好拍！飯店「造型」甜點獨領風騷～

2018年07月14日 12:57 中時 徐力剛

全新「君品雪茄」蛋糕擬真程度百分百，自用送禮兩相宜，每盒8支售價1880元（需3天前預約）。（圖片提供／君品酒店）

「牛仔老爸」蛋糕主打休閒風格，帶給老爸味覺全新感受，6吋售價880元（需3天前預約）。（圖片提供／君品酒店）

鄰近父親節，今年各大飯店相繼吹起「造型」甜點風潮，凱達大飯店、君品酒店甜點主廚發揮創意，加入象徵男人品味鋼筆與雪茄元素，打造兼具美味與創意甜點。

凱達大飯店首度攜手美國百年筆具製造商「CROSS」，98酒吧即日起推出全新「金箔巧克力布朗尼蛋糕」，此次由點心房副主廚呂傳楠領軍，以品牌經典筆盒與筆款為發想，核桃布朗尼蛋糕精選比利時64%黑巧克力製作，搭配「Love Dad」字樣與鋼筆造型巧克力點綴，表達對父親滿滿愛意。

館內百宴自助餐廳8月4日至12日止，主打「CROSS」父親節歡慶週，除供應8款限量甜點外，8月8日父親節當天，消費者至餐廳用餐，人數滿8人以上，免費獲贈內用「金箔巧克力布朗尼蛋糕」乙份。

君品酒店不落人後，素有「甜點魔術師」稱號的王哲廷主廚與黃彥翰副主廚聯決演出，此次拿出「君品雪茄」蛋糕應戰，巧克力脆餅裹入咖啡香堤奶油內餡，前端雪茄沾附咖啡粉，創造燃燒煙灰效果，最後撒上少量可可粉裝飾，放入雪茄木盒呈裝，每盒8支限量25組，即日起至8月3日開放預購，初嘗咖啡奶油香氣繚繞齒間，搭配脆餅口感多層次。

另款「牛仔老爸」蛋糕以巧克力蛋糕為基底，塗抹大量香草與巧克力慕斯，褐色蛋糕外觀與咖啡色巧克力牛仔靴相得益彰，成為時下必備打卡單品。

(中時 )