K了再上！20歲男騎車飄移載女友 濃濃K味露餡

2018年07月14日 12:26 中時 馮惠宜

員警在廖男身上查獲毒咖啡包3包3.75公克、K他命10包17.94公克及玻璃球1支。（馮惠宜翻攝）

台中市20歲廖姓男子11日晚間在家吸食K他命後騎車載女友出門，由於車速忽快忽慢，讓執行路檢員警察覺有異攔下盤查，全身濃濃K味，員警斥喝下他隨即坦承攜毒上路，也堅稱女友無關，警方也在訊後將廖男依違反毒品危害防治條例移送偵辦。

第二分局育才派出所11日20時45分許在五權路與柳川西路口執行青春專案勤務路檢時，忽見廖男騎機車迎面而來，但接近警方路檢點時車速突然忽快忽慢，員警直覺該車行跡可疑攔下盤查，果然就從廖男身上聞到濃濃K他命味道，員警詢問「K味這麼重是否有攜帶違禁品？」廖男驚慌心虛坦承身上確實有毒品，警方當場查獲毒咖啡包3包3.75公克、K他命10包17.94公克及玻璃球1支。

廖男也表示毒品都是他在使用，與女友無關，毒品是向在夜店認識的男子以新台幣20000元所購買，且他剛才才在家中抽完K菸，想要出門買晚餐就被警方攔到，真是有夠倒楣。

台中市警局第二分局表示，暑假期間，為維護青少年朋友身心健康，該局強力執行青春專案，自11日起針對轄內KTV、汽車旅館或可能提供、販賣毒品上游者及青少年可能群聚吸毒場所展開臨檢及威力掃蕩，向毒品等重大犯罪宣戰。

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(中時 )