搭籃球鬥牛賽順風車 苗栗警分局擴大法治宣導

2018年07月14日 12:32 中時 陳慶居

苗栗警分局長江建宏（左起）、市長邱炳坤為比賽致詞開球。（陳慶居翻攝）

苗栗警分局掌握時機向青少年及家長進行預防犯罪宣導，強化法治觀念。（陳慶居翻攝）

苗栗市公所、代表會及警察分局，暑期大力提倡有益身心健康休閒運動，14日在明仁國中籃球場舉辦青春籃球3對3籃球鬥牛賽，湧入約800名縣民與青年學子熱情參與，參賽者揮汗爭取佳績。分局長江建宏率隊向青少年進行預防犯罪宣導，強化法治觀念並避免偏差可以為。

市長邱炳坤與分局長江建宏，14日上午8時致詞並為鬥牛賽開球後，展開這場暑假以來規模最大的籃球3對3鬥牛賽。儘管豔陽高照的炎熱天氣，參賽隊伍鬥志高昂，高潮迭起。

苗栗警分局則藉青春籃球賽的時機，向青年學子和家長進行預防犯罪宣導，鼓勵青少年多參與有益身心健康的休閒運動，全面防制少年涉毒及販毒、拒絕被吸收加入幫派、參與詐騙集團或被利用從事色情行業等。

江建宏表示，暑假期間有許多不良誘惑，如不小心可能導致必須付出慘痛代價，希望青少年朋友有更深一層的體會，達到預防犯罪或被害的成效。

苗栗警分局偵查隊以去年少年遭「毒害」為例，提醒青少年遠離毒品。警方表示，去年在苗栗一家KTV發生學生因吸食混合型毒品，摻雜第二級毒品MDPV即俗稱的浴鹽，事後昏迷送醫急救，所幸當時經過醫院急救安全甦醒。

而此類混合型毒品在國內已經造成數起吸食後死亡的案例，警方呼籲不論是在暑假期間或平時，千萬不要嘗試吸食或施打毒品，否則可能把自己的命玩完的。另外，目前全國正在雷厲風行的查辦詐欺集團車手，學生打工千萬不要誤中陷阱，或貪得錢財觸法。

相關法律條文或案例，在苗栗警分局首頁及臉書粉絲網頁可參考，有助青少年建立正確法治觀念。

(中時 )