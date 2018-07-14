世足花絮 》季軍戰準備宵夜 英、比對決難分難解

2018年07月14日 13:06 中時 陳志祥

「比利時與英格蘭之戰」是世足賽史上少見的瘋狂對決之一，除了今年俄羅斯世足小組賽之外，兩隊在世足賽史上有過2次對戰都是踢進延長賽，今年兩隊再度在季軍戰碰頭，有可能再一次預約延長賽？兩隊球員、球迷都很好奇！

比利時和英格蘭在國際賽史上曾有22次對戰，英格蘭拿下15勝5平2敗的戰績，占有上風。不過，兩隊最近的一次遭遇就是今年俄羅斯世足賽的小組賽，比利時1比0打敗英格蘭。

由於今年世足賽小組賽沒有延長賽制，加上比利時與英格蘭皆已晉級16強，因此兩隊並未精說盡出殺得你死我活，最後比利時以1比0獲勝，排除這場小組賽，以往比利時與英格蘭隊的對決，必須踢到延長賽才能分出勝負。

1954年小組賽兩隊踢完延長賽的比數是4比4和局；兩隊最近一次的延長賽是在1990年的16強賽，當時英格蘭的普拉特在第119分鐘進球，英格蘭1比0氣走比利時。

有趣的是比利時與英格蘭的季軍戰是世足賽史上第1次季軍戰的交戰兩隊曾在小組賽交手。而英、比兩隊的季軍戰都沒有贏過球，因為1986年季軍賽比利時輸給法國、而1990年季軍戰英格蘭輸給義大利。

不過，比利時不是世足賽的「衰王」，以世足賽的參賽次數而無法拿起大力神盃的隊伍，比利時排名第2，「陪公子唸書」的最大苦主是墨西哥。

然而比利時還是想要打敗英格蘭，獲得季軍，誠如比利時球員泰勒曼斯（Youri Tielemans）在社群網站分享贏球的4個好理由：「我們希望讓球迷們高興、我們想有良好的感覺去度假、我們希望自豪和有競爭力、我們希望比利時第1次拿到世足賽第3名。」

(中時 )