《時來運轉》世足決賽玩運彩 這樣下有賺頭

法國攻守兼備，被視為冠軍賽的大熱門。（美聯社資料照）

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中時電子報
／綜合報導

俄羅斯世界盃決賽將於15日晚間11時開踢，由於克羅埃西亞面臨體能與傷兵雙重考驗，讓法國看好度極高，彩迷除了拚克羅埃西亞爆冷奪冠外，想押法國贏卻都苦於賠率偏低，「冠軍」玩法法國勝的賠率才1.35，怎麼辦呢？

其實，進一步分析法國獲勝的玩法中，也可以找到賠率較佳的選項，搭配季軍戰幾乎是大分的保證，採取串關玩法，仍有可能以小搏大。

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一、法國勝的推薦玩法

●若純看「不讓分」玩法，法國90分鐘勝出的賠率僅1.70。但別忘記，世足決賽已經連3屆90分鐘踢平，若選擇和局，賠率其實是相當不錯的3.30。

●若認為克羅埃西亞已經連3場踢滿120分鐘，只休息3天，90分鐘內未必能與法國抗衡，踢和的可能性不高，不妨參考「讓分」玩法（法國讓1球）。如果彩迷覺得克國會輸但韌性足，法國最多只贏1球，可押「讓分」玩法的「和局」，賠率為3.00；若對法國攻擊力有信心，認為法國能贏2球以上，則可押「讓分」玩法的「法勝」，賠率同樣是3.00。

●「半場／全場」玩法：如果彩迷認為法國90分鐘內能夠勝出，不妨進一步推測上半場可能的戰果。倘若認為克羅埃西亞雖有體能疑慮，但上半場應能撐住場面，下半場才會被法國打開局面，可以考慮「半場和局／全場法勝」，賠率為3.75。

二、搭配季軍戰大小分串關

如果彩迷覺得單純押冠軍戰的可能選項，賠率都不夠高，不妨與季軍戰串關進行。當然季軍戰從1974年以後，總進球數都在3球以上，大分賠率肯定不高。但本屆的比利時與英格蘭之戰，有盧卡庫與肯恩爭金靴的成分，比利時也可望全力以赴，不妨大膽猜測這場比賽能出現4顆以上的進球，如此「大小」玩法的「大3.5」有2.30的賠率，很適合作為串關加成的選項。

彩迷看好法國獲勝，又想挑戰5倍以上的賠率，不妨在法勝的推薦玩法中，依照自己的分析，選擇可能性較高、賠率也不錯者，配合季軍戰總分大於3.5的2.30賠率進行串關，就有機會挑戰5倍以上的賠率。

(中時電子報)

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