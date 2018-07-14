頻頻「放狗咬人」 孫大千揭阿扁3大目的

2018年07月14日 12:42 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

年底選舉成為前總統陳水扁重出江湖舞台契機，時不時在網路發聲，原來僅限LINE支持者私密群組流傳的「新勇哥物語」變臉書公開粉絲專頁，幾乎天天點評政治時事，經常言人所不敢言，藉「勇哥」之口拿民進黨自家人開刀。國民黨前立委孫大千指出，頻頻「放狗咬人」，不外乎是為了三個目的。

內閣異動確定，法務部長邱太三轉任國安會諮詢委會，消息公布當天稍早，陳水扁在臉書發文，放話會參加15日民進黨全國黨代表大會，豪語挑釁「邱部長會不會抓人！」甚至說，最壞可能「就是在蔡總統兼主席面前被抓回去」。

陳水扁為何如此有恃無恐，孫大千今天在臉書指出，第一，因為失落，所以心生怨恨的棄婦情結。阿扁原本衷心期盼在2016年民進黨大勝之後，蔡英文可以對他網開一面，平反昭雪。誰知道不論是蔡英文，或是民進黨內當權勢力，對扁案不但不聞不問，甚至希望他以待罪之身，保外就醫，淡出政壇，含怨終老。扁系勢力表面上是全面修理邱太三，實質上正是在宣洩對民進黨不滿的情緒。

孫表示，阿扁的第二目的，是累積能量，制衡蔡英文。他一方面在黨內重整派系，另一方面與獨派力量結盟，企圖成為深綠勢力的精神領袖。一旦掌權關鍵少數，小英將不得不對阿扁做出妥協和讓步。現在阿扁只是在叫牌階段，當阿扁真正吃定蔡英文「投鼠忌器」奈何不了他時，自然就會大搖大擺的走進全代會的現場。

第三，建立「成事不足，敗事有餘」的影響力。藉由「勇哥」出面放話，指點江山，大爆內幕，威嚇黨內同志，重新取得戰略制高點。所以民進黨縣市長參選人不管公開或是私下，都不敢忽視阿扁的「破壞力」，不得不向阿扁登門請益，拜碼頭，打招呼，求平安。

(中時電子報)