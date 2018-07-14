斷開林志玲 言承旭《北鼻》娃娃音甜哄小小孩

言承旭節目中變成大哥哥。（取自騰訊視頻官方微博）

友善列印
中時
言承旭照顧小童星。（取自騰訊視頻官方微博）
言承旭寵溺笑容。（取自騰訊視頻官方微博）
言承旭在節目一開始和嘉賓打招呼。（取自騰訊視頻《放開我北鼻》官方微博）
言承旭用娃娃音哄北鼻。（取自騰訊視頻《放開我北鼻》官方微博）
和嘉賓們在臥室裡。（取自騰訊視頻《放開我北鼻》官方微博）
18歲的周震南。（取自騰訊視頻《放開我北鼻》官方微博）

言承旭和林志玲斷開之後，近來把演藝重心放在大陸，一連串上了《新舞林大會》和《放開我北鼻》等真人秀節目。將於本週日（15日）晚8點在騰訊網播出的《放開我北鼻》，節目官方微博日前釋出他在節目上的宣傳照，畫面中可以看到他一下抱著小孩坐在椅子上，一下溫柔地與小孩對話和互動，露出寵溺笑容，當年的「暴龍」搖身一變成為鄰家大哥哥。

官方也釋出最新預告，影片中言承旭一進門，3位固定嘉賓陳學冬、黃景瑜、周震南看到「童年偶像」言承旭時完全傻住，黃景瑜和陳學冬更激動得語無倫次，言談間藏不住好心情，身高187的黃景瑜見到偶像居然害羞直言：「一下子看到我兒時電視上的畫面」、「F4」，言承旭的表情秒露尷尬。

18歲的周震南看到言承旭更是緊張的說不出話，不斷盯著言承旭，整個北鼻屋瞬間變成粉絲面會。陳學冬知道這是言承旭頭一次參加綜藝，有點尷尬得不知道該叫言承旭什麼，言承旭回：「叫我Jerry，都好啊，很輕鬆的。」陳學冬接著說「我從來沒看過你參加過實境秀節目」，言承旭回：「對，因為我個性不太適合。」

言承旭說：「其實我藝名叫什麼你們知道嗎？剛出來的時候大家都叫我暴龍，因為本身比較容易發脾氣。」讓黃景瑜秒回：「太好了，終於有人陪我在一起了。」自嘲和言承旭都是急脾氣的人。有趣的是，言承旭出道那年，18歲的周震南才剛出生，2人有很大年齡差，聽哥哥們聊天時，周震南一臉懵，表情非常可愛。

(中時 )

任賢齊中年崩壞暴肥16KG 「油膩… 曲艾玲挑戰外景節目 帶兒女一起…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。