斷開林志玲 言承旭《北鼻》娃娃音甜哄小小孩

2018年07月14日 12:52 中時 洪秀瑛

言承旭照顧小童星。（取自騰訊視頻官方微博）

言承旭寵溺笑容。（取自騰訊視頻官方微博）

言承旭在節目一開始和嘉賓打招呼。（取自騰訊視頻《放開我北鼻》官方微博）

言承旭用娃娃音哄北鼻。（取自騰訊視頻《放開我北鼻》官方微博）

和嘉賓們在臥室裡。（取自騰訊視頻《放開我北鼻》官方微博）

18歲的周震南。（取自騰訊視頻《放開我北鼻》官方微博）

言承旭和林志玲斷開之後，近來把演藝重心放在大陸，一連串上了《新舞林大會》和《放開我北鼻》等真人秀節目。將於本週日（15日）晚8點在騰訊網播出的《放開我北鼻》，節目官方微博日前釋出他在節目上的宣傳照，畫面中可以看到他一下抱著小孩坐在椅子上，一下溫柔地與小孩對話和互動，露出寵溺笑容，當年的「暴龍」搖身一變成為鄰家大哥哥。

官方也釋出最新預告，影片中言承旭一進門，3位固定嘉賓陳學冬、黃景瑜、周震南看到「童年偶像」言承旭時完全傻住，黃景瑜和陳學冬更激動得語無倫次，言談間藏不住好心情，身高187的黃景瑜見到偶像居然害羞直言：「一下子看到我兒時電視上的畫面」、「F4」，言承旭的表情秒露尷尬。

18歲的周震南看到言承旭更是緊張的說不出話，不斷盯著言承旭，整個北鼻屋瞬間變成粉絲面會。陳學冬知道這是言承旭頭一次參加綜藝，有點尷尬得不知道該叫言承旭什麼，言承旭回：「叫我Jerry，都好啊，很輕鬆的。」陳學冬接著說「我從來沒看過你參加過實境秀節目」，言承旭回：「對，因為我個性不太適合。」

言承旭說：「其實我藝名叫什麼你們知道嗎？剛出來的時候大家都叫我暴龍，因為本身比較容易發脾氣。」讓黃景瑜秒回：「太好了，終於有人陪我在一起了。」自嘲和言承旭都是急脾氣的人。有趣的是，言承旭出道那年，18歲的周震南才剛出生，2人有很大年齡差，聽哥哥們聊天時，周震南一臉懵，表情非常可愛。

(中時 )