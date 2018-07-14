《幸福路上》揚名國際 奈良美智讚：非常吉卜力

2018年07月14日 12:50 中時 潘鈺楨

曾獲選為2017年金馬影展閉幕片的《幸福路上》，在今年初全台上映後，口碑好評不斷，並在國際間頻頻獲獎。除榮獲「東京國際動畫大賞」最佳動畫長片獎首獎、德國斯圖加特影展「最佳動畫長片」以外，《幸福路上》還從全球三千多部動畫片中脫穎而出，入選被譽為「動畫界坎城影展」的法國安錫國際動畫影展「觀摩單元」，緊接著又被加拿大渥太華國際動畫影展提名「正式競賽片」，攻克世界四大國際動畫影展中的最大的前兩大，驚豔國際動畫影壇。

更令人振奮的是，除了世界各大影展爭相邀曲，《幸福路上》也已經於香港、馬來西亞商業院線上映，緊接著又將在於8月1日在法國全國院線商業放映。台灣電影在法國上映實屬難得，上一次能在法國院線大規模商業上映，是侯孝賢導演的坎城得獎作品《刺客聶隱娘》。

《幸福路上》是宋欣穎導演的處女作，名氣不高使得電影原本在法國難以取得戲院廳次，但由於安錫影展期間好評不斷、影評以及法國社群媒體紛紛出現：「安錫影展中最美的動畫」、「非常感性、非常個人，也非常歷史」、「眼淚不知不覺爬上我的眼眶」等爆棚口碑，讓法國片商挾人氣將《幸福路上》提前順利排入檔期，和法國所有觀眾相見歡，呈現台灣電影的另外一個面貌。

更驚人的是，日本知名當代藝術家奈良美智，也在最近出刊的高畑勳紀念雜誌中提到：「台灣的《幸福路上》是一部非常吉卜力，非常高畑勳風格的動畫電影！」連奈良美智都看過《幸福路上》，並拿來和高畑勳大師相比擬，足見這部極為本土的台灣女孩成長物語，已經展現了驚人的國際文化擴散力。

《幸福路上》已經下檔4個月，但上週在第20屆台北電影節因為入圍台北電影獎而放映後，連續多日奪下觀眾人氣票選冠軍，至今討論熱度不減，更有望角逐台北電影節百萬首獎。

《幸福路上》也於13日起，在iTunes、Google Play、Friday影音、myVideo、中華電信MOD、中華電信Hami、Catchplay On Demand等影音平台單點上架。

(中時 )