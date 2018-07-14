俄2軍機4闖識別區 韓F-15與F-16升空伴飛監控

2018年07月14日 12:59 中時電子報 李靖棠

據韓聯社（Yonhap）報導，南韓參謀本部發現，昨日（7/13）下午、有兩架俄羅斯空軍所屬的圖-95轟炸機（Tu-95 Bear bombers），闖入濟州島至獨島之間的航空識別區（KADIZ），引起南韓軍方的警戒心，並立即讓麾下10架F-15K「鷹式」戰機（Slam Eagle）與F-16戰機（F-16 Fighting Falcon）升空，全程進行伴飛、示警和監控。參謀本部表示，過去數年俄軍機有多次飛入識別區內，但此番卻是首度在一天內、4度闖入區域內，引發南韓高度關注。

報導指出，過往南韓對俄機飛入防空識別區，多採取示警廣播，當俄方回覆軍機處於「無害通過」飛行即可。但有鑑於13日闖入的是長程轟炸機，似乎也有試探日本、中國等周邊國家防空警戒的目的，才讓南韓不敢大意。從昨日下午1點至6點，俄羅斯兩架轟炸機4度「進出」南韓的航空識別區，也使韓國軍方開始著手研判，俄國真正的意圖為何。

南韓現役F-15K「鷹式」戰機。（圖/南韓空軍）

俄羅斯的圖-95轟炸機，由圖波列夫設計局（Tupolev）研製，是全球唯一服役中的大型四渦輪螺旋槳長程戰略轟炸機。首次服役時間為1956年，是前蘇聯的重要戰略武力之一，總生產量超過500架次。最大載客量為7人，最大航程可飛15,000公里，空中武力除了一具23釐米的機炮，最大掛載飛彈/炸彈重量為15,000公斤，符合蘇聯/俄羅斯戰略威嚇的角色設定。

南韓現役的F-16戰機。（圖/南韓空軍）

從冷戰時期開始，許多西方國家、尤其是北大西洋公約組織（NATO）的成員會，都有戰機升空攔截圖-95轟炸機的經驗。雖然從未發生衝撞或攻擊的意外，但消息一旦傳出，往往就能達到俄國所需要的效應。去年就多次傳出，圖-95轟炸機飛往阿拉斯加或日本海區域，每回都會讓美國、加拿大等國感到非常緊張，此次又在韓國鬧這一齣，恐怕也將讓日韓兩國傷腦筋好一陣子。

(中時電子報)