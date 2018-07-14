朱學恆批「不會記住名字」Kolas：上任後再評論比較公平

2018年07月14日 13:00 中時 鄭舲

即將接任行政院發言人的民進黨立委Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）希望大家使用羅馬拼音名字引發討論，宅神朱學恒在臉書上批評「這位根本還沒上任的發言人是不是想像力太豐富了一點，我根本不用，也不會記住你的名字，因為你的工作就是講你自己也不信的幹話。」Kolas今天表示，她還沒上任，等她上任後再評論表現比較公平。

民進黨台北市長參選人姚文智今天上午與Kolas Yotaka舉行早餐會，姚文智說，原先對Kolas願意加入他的競選團隊，擔任他的發言人感到非常高興，沒想到「英雄所見略同」，政院拔擢Kolas擔任發言人，「基於國家責任也不好意思強留她」，只好「含著眼淚、帶著微笑」歡送Kolas。

兩人也細數相識經過，姚文智說，Kolas就是當時他籌備原民電視台時海選進來的工作同仁，看她一路從記者、主播，到後來變成立法院同事，現在又歡送她接任政院發言人。Kolas也笑說，很感謝自己的老闆，其實姚文智是亞洲第一個原民電視台的催生者，從沒想過原民台能有每日新聞，還有國際新聞，在姚的麾下工作覺得很被鼓勵。

談到名字爭議，Kolas說，她一直秉持的態度就是多溝通，大家都不太了解原民，需要有真正了解原民的朋友一起走。Kolas說，她在進立法院的第一會期，就提案修正《選罷法》，改變選舉公報書寫系統，不只用漢字，還能用羅馬拼音、圖案、QRCODE表現政見，當時擔任內政委員會召委的姚文智全力支持，讓她相當感佩。

對於近日民調結果，姚文智都是排名第3，且年輕人支持度偏低。姚文智表示，不同機構做的民調都有不同的傾向和目的，民調參考就好，而且現在年輕人很少在家接電話，他還是會繼續努力打選戰。

至於台北市長柯文哲下午將舉行競選辦公室海選，姚文智說，柯文哲2014年也做過海選，但整個團隊最後剩幾人？當時海選任用的人現在只剩個位數，不像他與Kolas，從海選到現在一路合作至今，還是維持非常好感情。

(中時 )