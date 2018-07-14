網揭新發言人Kolas黑歷史 曾酒駕被判有期徒刑二個月

2018年07月14日 12:57 中時電子報 邱文秀

民進黨台北市長參選人姚文智（前左）14日歡送即將接任行政院發言人的民進黨立委Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）（右），並獻花祝賀。(中央社)

行政院宣布內閣改組，媒體出身的原住民不分區立委Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）將於16日上任行政院發言人，是台灣第一位擔任政院發言人的原住民。但她尚未上任便因名字拼音引起爭議，網友更翻出她酒駕黑歷史，被判處有期徒刑二個月。

Kolas Yotaka上任第一個願望是，堅持大家使用羅馬拼音才能完整發音她的名字，希望大家尊重適應，此事引發外界正反兩面討論。然而，有眼尖的網友在維基百科看到準發言人黑歷史，Kolas Yotaka在2014年8月曾因酒駕獲處2個月有期徒刑。

根據台北地方法院裁判書，谷辣斯‧尤達卡漠視自己安危，且枉顧公眾安全，於服用酒類，酒後吐氣酒精濃度達每公升0.37毫克，仍駕駛自用小客車在道路上行駛，對交通安全所生之危害非輕；念其犯後能坦承犯行，態度尚可，及其並無犯罪紀錄，堪認其素行良可，及其經濟狀況為小康，學歷為碩士畢業等一切情狀，量處2個月有期徒刑。

★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時電子報)