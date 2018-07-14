永瀨正敏等不到女主角？ 《艾莉絲旅館》來台選角找無人

2018年07月14日 13:06 中時 潘鈺楨

《艾莉絲旅館》男主角確定由永瀨正敏演出。（經湛公關提供）

在去年勇奪台北電影節影后的尹馨，演活《川流之島》中的收費員單親媽媽，而片中與鄭人碩的數場大尺度激情戲，讓不少台灣觀眾印象深刻。然願意像尹馨一樣為藝術電影突破尺度、褪下衣衫的台灣女演員並不多，改編自日本芥川獎得主小川洋子情慾小說的電影《艾莉絲旅館》，來台選角便因此遇上重重難關。

與紅色製作所合作過的資深經紀人觀察到，台灣女演員對裸戲有相對保守的現象，並表示：「台灣大眾比較喜歡文青、鄰家女孩路線的女演員，因此對台灣女演員來說選擇這樣的路線，工作機會比較多、比較廣，加上他們還是希望演員生涯可以不要那麼快被定型，所以這情況也會對裸戲的選角形成很大的阻礙。」談到台日合拍電影《艾莉絲旅館》的女主角選角困境，這部小說的文學性雖高，為此該位經紀人評估：「要找到願意接受電影尺度，又符合女主角形象的20-30歲台灣女演員應該會非常困難。」

《艾莉絲旅館》預計今年秋季到台灣金門進行拍攝，將有高達八成的場景於金門取景，本片也將在明年於台日兩地同步上映。本片在台灣的拍攝工作，將由日籍導演奧原浩志與《自畫像》陳宏一導演領軍的紅色製作所合作。本片深度探討女性情慾展現，男主角已確定將由在《KANO》一片中擔任教練的永瀨正敏飾演。

將於片中與永瀨正敏有大量對手戲的女主角預計由台灣演員擔任，目前已於六月中公開對外徵選，然卻因裸戲關係，而在選角上遭遇到不少困難。紅色製作所監製陳玉蓉對此表示：「畢竟本片是台日合拍片，非常希望可以把演出女主角的機會留在台灣。」

《艾莉絲旅館》日籍導演奧原曾於鹿特丹、東京與釜山等電影節獲獎，奧原導演對台灣並不陌生，他也曾於2012年台北電影節，以《黑四角》一片來台參與亞洲之窗單元。本片故事講述一個在自家旅館工作的女孩，某次邂逅了一位中年的俄語翻譯，深深著迷於他的聲音、儀態與他的神秘，便背著自己的母親偷偷地與這個中年男人約會，反而一步一步陷入了一段不能自拔的戀情。片中深度探討女性情慾，奧原導演表示：「小川洋子筆下唯美的海景將以金門為首選，第一次踏上金門眼中景象便與我腦中讀小說時產生的想像重疊，電影預計11月開拍，希望接下來在台灣的選角能夠順利進行。」

(中時 )