避免馬航失蹤重演 越洋飛機須裝自動發報機

2018年07月14日 13:13 中時 陳祐誠

交通部公告修正「航空器飛航作業管理規則」，所有越洋（太平洋）客機每15分鐘要回報一次位置，若飛機發生引擎故障或冒煙等緊急狀況，則每1分鐘自動通報一次，11月8日起實施。民航局表示，大型運輸機另要在機身加裝自動觸發式水下定位裝置，不幸發生失事落海時，有助於救難人員精準搜救。

馬來西亞航空MH370航班，2014年3月8日由吉隆坡前往北京時，起飛不到1小時就從雷達螢幕上消失，至今下落不明，成為航空界懸案，，也讓國際民航組織檢討，飛機上有黑盒子和其他裝置，竟無法定位飛機位置，尤其在越洋區域沒有雷達搜尋，飛機如果沒有主動通報，實在難以知道在哪失蹤。

民航局2017年預告修法，昨（13）日公告，將接軌國際作法，明訂2018年11月8日起，航空公司應具備對其操作之飛機全程追蹤位置、資料保存及協助搜救指揮作業的能力。民航局指出，以後飛越洋區域、且最大起飛重量超過4萬5500公斤的大型運輸機，自動回報位置的機制，由60分鐘縮短為15分鐘；若發生冒煙或發動機故障等緊急事件，變成每1分鐘自動通報1次位置。據悉，目前長榮、華航等航空公司機隊，都已有相關設備。

此外，2008年7月以後出廠、載客數超過19人座、最大起飛重量超過2萬7000公斤且須越水400海哩的飛機，今年元旦起必須加裝自動觸發式水下定位裝置，以便飛機落海時搜救。民航局飛航標準組組長林俊良指出，其實黑盒子也有水下自動發報機，裝置在機尾，但國外曾發生飛機墜海後機身分離，黑盒子不見得是旅客受困的位置，因此新規定要求在機身也要裝自動觸發式水下定位器，有助於精準搜救。

不過，自動觸發式水下定位器零件全球普遍不足，且須由原廠安裝，儘管新規定已生效，但若有正當理由延誤，可向民航局申請展延。據了解，空中巴士的零件準備較快，預計今年底前可以裝完，但波音737、747、787等機隊，零組件不足，時程較慢。

長榮航空表示，會依規定在時間內裝設完成。華航則回應，空巴機隊會在年底前加裝該裝置，波音機隊則預計在2019年3月裝設。

(中時 )