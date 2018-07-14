國際提案工作坊演練 李屏賓、海內外影展代表共襄盛舉

2018年07月14日 13:05 中時 潘鈺楨

由文化部影視及流行音樂產業局主辦、法國在台協會協辦、法國南特三洲影展與台北電影節聯合執行的「2018國際提案一對一工作坊」於12日於華山光點電影館舉辦「公開提案演練會」，由本屆6組提案學員挑戰全英語提案公開發表，展現專業成果。現場除有台北電影節主席李屏賓、總監沈可尚出席聆聽交流，更邀請到阿根廷電影學校Mario SANTOS，東南亞影人Carlo Francisco MANATAD、Sorayos PRAPAPAN、Makabul MUBARAK、歐詩偉、Gal GREENSPAN等，以及海內外各大影展代表與公共電視國際組共襄盛舉。

六組入選今年「國際提案一對一工作坊」的電影提案，經過為期一週針對劇本、製作與提案的一對一密集訓練，皆展現脫胎換骨的驚人新貌。早在2016年入圍金馬創投的《熱帶性憂鬱》，導演侯季然一改過去的溫和敘事風格，以自身成長背景為出發點，帶出1970年代壓抑氛圍下的社會，透過性和慾望來探討愛與自我認同的掙扎與憂鬱；深耕香港底層文化的《For A Better Place》，導演郭臻延續過往作品的犀利視角，以東南亞移工的故事揭露香港社會底層的生存黑暗；曾就讀女校的《青春並不溫柔》導演蘇奕瑄，則回首青春期對愛的懵懂和疑惑，結合1994文化大學美術系爭取創作自由的學運背景，細膩譜寫女孩間因革命情誼延伸交織的複雜感情。

《邊界女孩》則以無國籍小孩為出發點，透過追尋夢想與身分定位的旅程，反思台灣之於世界的身份認同。《愛，說謊》導演王品文同樣從自身故事出發，細膩刻畫女同志面臨家庭、親人與愛情之間的猶豫游移；首度嘗試談「愛」的《莎莉》導演練建宏，以臨老入花叢的傳統養雞農婦為主角，從交友APP帶給她的心理與社會衝擊，生動刻劃該世代面對愛情的不知所措與傻氣。黃丹琪導演認為，國際講師不僅幫助提案理清故事軸線、找出重點，更幫助她們看見並縮短文化間的隔閡。「公開提案演練會」不僅提供學員寶貴的實戰經驗，更於會後與在場專業人士分享和交流，為往後發展奠定良好的基礎。

本屆「國際提案一對一工作坊」自7日8日啟動，本次由法國南特三洲影展選派的10位國際資深講師，針對入選的6組提案組合，從電影提案、劇本、製作、發行等各個面向進行一對一的三階段專業深入指導，並自即日展開為期九個月的追蹤調整，提升劇本的完成度與國際合製機會，以提供台灣創作者專業完整的國際合資與合製訓練。

為擴大協助台灣影人接軌國際影壇與市場，本屆「國際提案一對一工作坊」也招收48位電影工作者共同參與首日的產業課程，以「案例分析：國際合製電影初探」、「與國際銷售和國際影展建立關係的重要性」延續工作坊國際合製培訓的主軸。其中「案例分析：國際合製電影初探」課程增加了以電影《成長的發聲練習》作為跨國製作的案例分析，該片在籌備階段即入選第一屆威尼斯影展的電影雙年展學院（Biennale College - Cinema）、獲得鹿特丹Hubert Bal Fund劇本及發展資金，參加鹿特丹創投（Cinemart），也是今年入選鹿特丹金虎獎競賽，及台北電影節國際新導演競賽的作品，本次特別邀請導演Shireen SENO與製片John TORRE現身，除了不藏私的分享製作素材，也與工作坊邀請的專業國際製片人對談，分享實用的合製經歷。產業課程另一部分，則著重探討與影展、發行合作關係的重要性，針對台灣影人較少接觸的領域進行補強，為往後的創作之路充電。

2018「國際提案一對一工作坊」提案組入選名單（依提案英文名稱排序）：

《熱帶與亞熱帶》(For A Better Place)：導演郭臻，製片王威人

《邊界女孩》(The Girl on the Border)：導演黃丹琪，製片洪羽潔

《愛，說謊》(Love Lies)：導演王品文，製片謝翔宇

《莎莉》(Salli)：導演練建宏，製片曾曼盈

《熱帶性憂鬱》(Tropical Blue)：導演侯季然，製片蔡宜庭

《青春並不溫柔》(Who’ll Stop the Rain)：導演蘇奕瑄，製片徐千淳

(中時 )