花博倒數100天音樂會 金曲歌手樂團接力登場

2018年07月14日 13:13 中時 陳世宗

Bike機踏車樂團（樂團提供）

距離2018台中世界花卉博覽會正式開幕僅剩下100多天，台中市政府將於7月22日下午3點在市民廣場，舉辦花博倒數100天音樂會，安排韋禮安、家家、蛋堡等多位人氣歌手及台中在地優質樂團輪番熱力演出；現場還有花農文創市集攤位，邀請市民朋友帶著喜愛的花朵同行，將現場妝點成美麗而繽紛的花海地景，一起聆聽花開的聲音。

市府新聞局表示，台中花博將於今年11月3日至108年4月24日在后里、豐原及外埔3地同步登場，為紀念最後倒數100天的里程碑，這次「花博100 綻放未來」音樂會特別邀請到多位出身台中或曾在台中居住成長的知名藝人和樂團參與。

新聞局說，包括獲得金曲獎最佳新人及作曲人獎的實力派創作才子韋禮安、多次入圍金曲獎最佳國語女歌手獎的靈魂歌姬家家、入圍金曲最佳樂團的圖騰樂團、華語輕饒舌歌手蛋堡以及深受年輕人喜愛的Lulu（黃路梓茵）等歌手，再加上BIKE機踏車、929、銀巴士、一步樂團等台中在地優質樂團將輪番熱力開演，卡司陣容堅強。

台中作為花都，藝術文化活動相當豐富，活動當天除了歌手的精彩演出外，也規劃豐富、有趣的花農文創市集，讓市民朋友於周末午後來到綠草如茵的市民廣場輕鬆地走走逛逛，也邀請大家帶著自己喜愛的花朵同行，將現場妝點成美麗而繽紛的花海地景，為花博盛會寫下最佳的歡迎註解。

新聞局指出，台中花博主題為「花現GNP」，這個「GNP」不只是冰冷的國民生產毛額，而是有溫度的Green（綠色）、Nature（自然）及People（人文），並邀請大家「聆開花開的聲音」，敞開心門，從不一樣的角度，用心聆聽土地想要傳達的訊息，享受這一場幸福的花都饗宴，同時邀請人們一起反思人與自然的關係，幫GNP重新定義；此外，花博更不只是一次性的盛宴，市府運用永續概念進行展覽規劃，隨之推動的交通、經濟、觀光、產業等周邊建設都將留下，為地方帶來永續發展。

相關活動詳情，請關注2018台中世界花卉博覽會臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/2018taichungexpo/）。

(中時 )