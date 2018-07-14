清水布料廠擅排黏著劑廢水 高美濕地險遭汙染

2018年07月14日 13:27 中時 王文吉

清水大排出現翻肚魚屍，水質發臭、發酸，引發附近住戶及農民恐慌。（王文吉翻攝）

清水大排生態豐富，孕育許多吳郭魚，遭工廠廢水汙染後，至少有2、30萬尾吳郭魚吃到毒水。（王文吉翻攝）

清水大排上游的灌溉溝渠，水質呈現乳白色，魚群翻肚暴斃。（王文吉翻攝）

環保局稽查人員發現清水大排上游的灌溉溝渠，水質呈現乳白色，現場檢測水質，未檢出重金屬。（王文吉翻攝）

工廠附近的灌溉溝渠全被廢水染成乳白色。（王文吉翻攝）

清潔隊員獲報到場清除魚屍，共清出35公斤魚體，由環保局送驗查明死亡原因。（王文吉翻攝）

緊鄰高美濕地的清水大排13日遭乳白色廢水汙染，魚屍分佈達2公里，連垃圾魚、鱉等無一倖免，清潔隊共清除35公斤魚屍，環保局查出汙染源來自布料工廠，將依法裁罰。民眾擔心保護區遭波及，海岸資源漁業發展所長黃育珍表示，13日為滿月最大潮，若汙染物不多，會被海水帶到外海，尚未發現生物死亡情形。

原本魚群處處的清水大排，13日中午突然水質急劇惡化，發散臭酸刺鼻味，接著魚群接連翻肚暴斃。清水區裕嘉里長洪瑞昌表示，他發現家門口的大排有死魚浮出水面，數量越來越多，趕緊通報1999，因清水大排灌溉國姓、裕嘉、臨江里的農田，他也緊急通知附近農民「近期幾天切記不要放水進入農田，避免造成二度污染，水溝旁的蔬菜也不要採收。」

台中市環保局獲報後派員到場採樣，並循線往上游追查汙染源，發現乳白色廢水來自國姓里的布料工廠。廠方看見稽查人員上門，隨即坦承，員工不慎打翻16公升水性黏著劑，廢液未妥善清理，即使用水柱沖刷，流入廠區周邊灌溉溝渠，導致廢水流向下游的嘉裕里。

台中市環保局依水污染防治法第30條規定逕行告發，裁處3萬以上、300萬元以下罰鍰。但洪瑞昌表示，清水大排整治後孕育豐富生態，吸引許多釣客前來垂釣，至少有2、30萬尾吳郭魚吃到毒水，遭汙染後應該是沒人敢釣來吃了，雖然廠商表明願意負責，但區區幾萬元罰緩，根本不痛不癢，生態何時能恢復？

由於清水大排水流直接注入高美濕地，與汙染點僅相距3公里左右，有民眾擔心保護區遭波及。海岸資源漁業發展所長黃育珍表示，13日為滿月最大潮，若汙染物沒有很多，就會被海水帶到外海，目前沒有發現生物死亡情形，近期會請巡守員密切注意。

(中時 )