張善政：希望政府用照顧吳音寧的心照顧農民

2018年07月14日 13:59 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

行政院前院長張善政表認為，水果價格崩盤是一連串短期、長期誤失的連鎖反應。（擷取自張善政臉書）

行政院前院長張善政離開公職後，花更多時間待在花蓮務農，看到近日水果價崩傷農，再也忍不住批評農委會，官員不僅神隱又鬧笑話，還說出傷害農民情感的話，專業不足有心無力，他頗有感觸地說，農民是辛苦而純樸的一群人，「希望政府用照顧吳音寧的心照顧他們」。

張善政今（13）日在臉書上表示，這幾年周末，他必定南下花蓮照顧農地作物，因此結識一批農民朋友和農業專家，並常向他們請益，看到最近從香蕉、鳳梨到火龍果的價格崩盤，他與受災農民感同身受，除了萬分同情外，對於政府處理這次水果崩盤的過程，忍不住要說幾句話。

張善政先提到政府高層對此事的心態。他說，神隱也就罷了，還缺乏同理心，說出令農民不悅的話，「種東西要聰明種」、「不理解抗議什麼，是抗議太高價了嗎？」

其次，政府正在喪失對全國作物生產面積的掌握度。農委會握有作物面積資料，但經年累月下來，資都已逐漸不符現狀，相關調查和更新都是做做樣子，在無法掌握及預估全國各作物的生產概況下，多年來農委會就像賭徒一樣，與老天對賭。

張善政指出，過去的通報體系已落伍跟不上，新科技不斷出現，人工智慧又是政府推動政策的重點，假使運用空拍機定期拍攝農地，再發展辨識的技術，設法自動識別農作物的種類與成熟度，其實這個瓶頸是有機會解決的。

最後是銷售的問題。農委會身為全國最高農政主管，手中利器很多，各地果菜市場都聽候差遣，全國80多家農會超市及數個民間大型超市也可做支援，成為應急的銷售平台。但遺憾的是，現在的農委會好像根本沒想到，也不想那麼麻煩每日去做資料的彙整和調撥，顯然已自棄立場和職責。

雖說農產品盛產造成價跌是必然的，但政府方面對水果價崩有不少說詞，張善政問道，講到外銷，為何要替台灣農產品找國際出路的台農發公司卻不見角色？還有我們以東南亞為外銷市場是否正確？

張善政認為，這陣子的水果價格崩盤，是一連串短期、長期誤失的連鎖反應。這陣子農委會種種的作為，激起他太多的感觸。他說，「農民是我們國家很辛苦而純樸的一群人，希望政府能拿出照顧吳音寧的心，給他們適時而適切的照顧！」

(中時電子報)